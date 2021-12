Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A cidade de Harbin, capital da província de Heilongjiang, no nordeste da China, é palco todos os invernos de diversas atividades e exposições ligadas a esta estação do ano.

Além de acolher o Harbin Snow and Ice World (“o mundo de neve e gelo de Harbin”), um parque temático com dezenas de esculturas gigantes de gelo, a cidade é também palco de diversas exposições de esculturas de neve.

A 23.ª edição do Harbin Ice and Snow World começou este sábado na China, Consiste num recinto com 820 mil metros quadrados, com mais de 60 paisagens diferentes. Foram utilizados cerca de 230 mil metros cúbicos de gelo e neve pelos 10 mil trabalhadores que deram vida ao parque este inverno.

O tema escolhido para este ano é “A Luz dos Jogos Olímpicos de Inverno, Iluminar o Mundo”, e tem como objetivo, segundo o responsável pelo parque, Liu Rentao, “ajudar os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim a atingir o objetivo de atrair 300 milhões de pessoas”.

A primeira edição do Harbin Ice and Snow World foi realizada em 1999.