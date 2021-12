Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pode ainda não ser o que esperavam dele, pode ainda não estar a cumprir com todas as expectativas e pode ainda ter um mundo inteiro para mostrar. Contudo, Everton é cada vez mais. elemento desequilibrador do Benfica, a unidade que consegue dar dinâmica e dimensão ao ataque e o jogador que surpreende as defesas adversárias. E esta quinta-feira, tal como também já tem acontecido noutras ocasiões, foi um porta-voz de uma equipa que tinha acabado de perder no Dragão pela segunda vez no espaço de uma semana.

“Tivemos uma mudança de postura, o que foi muito importante. E entrámos mais concentrados. Tivemos hipótese de marcar o primeiro golo, depois de empatar, mas não conseguimos. No próximo jogo, em nossa casa e com o apoio dos nossos adeptos, como fizeram hoje aqui, vamos conquistar a vitória. Há muito Campeonato pela frente e vamos conseguir”, explicou o brasileiro, acrescentando que a equipa tentou voltar “mais ligada para a segunda parte”. “Começámos bem, concentrados, tal como na primeira parte, mas marcámos. Jogar com menos um é sempre difícil. Tivemos uma oportunidade para empatar, mas o jogador deles evitou. Agora é levantar a cabeça”, acrescentou.

Apesar do otimismo, Everton lembra que chegar à conquista do título é “difícil”, embora garanta que “não é impossível”. “Já aconteceu algumas vezes. Vamos dar tudo, com o apoio dos adeptos, para dar a volta por cima”, atirou, recordando que a equipa apareceu no Dragão com um novo treinador, um novo sistema tático e “novas ideias”. “Tentámos, com ele, colocar em prática. E quando conseguimos, estivemos por cima. Daqui para a frente, com mais tempo de trabalho, as coisas vão acontecer. Independente da formação, temos de estar bem preparados para dar o melhor e ter resultados dentro de campo”, concluiu o avançado.

⌚️Apito final: FCP 3-1 SLB ⚠️A uma jornada do final da 1.ª volta da Liga bwin 2021/22, ????FC Porto e ????Sporting têm vantagem de 7 pontos para o ????Benfica. Só por uma vez uma equipa conseguiu recuperar 7+ pontos à 16.ª jornada: ????????Bruno Lage em 2018/19 ???? pic.twitter.com/ZrYtlAANrD — playmakerstats (@playmaker_PT) December 30, 2021

Certo é que, com a derrota desta quinta-feira, o Benfica leva já sete pontos de desvantagem para o Sporting e o FC Porto — e, como se sabe, os encarnados de Bruno Lage em 2018/19 foram os únicos que conseguiram recuperar de uma vantagem de sete pontos à 16.ª jornada para ainda se tornarem campeões nacionais. Há um ano e meio que o Benfica não sofria duas derrotas consecutivas, sendo que concedeu no Dragão a vitória 99 do FC Porto em relação aos encarnados, mais 11 na comparação entre os dois — sendo que, há apenas 11 anos, estavam totalmente empatados, algo que não deixa de demonstrar a superioridade que os dragões têm tido em relação a um dos principais rivais nos últimos anos.