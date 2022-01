Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No último ano o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras aprovou os pedidos de residência em Portugal de 109 mil estrangeiros — e há milhares de processos agendados, pelo que a tendência será de crescimento ao longo dos próximos meses. Os valores registados em 2021 demonstram uma tendência de recuperação em relação ao ano anterior; um regresso aos valores pré-pandémicos — em 2019 foram 110.048 os cidadãos estrangeiros com pedidos de residência aprovados —; e representam um novo recorde. Há agora 771 mil estrangeiros com residência no país. Nunca tinham sido tantos.

Os números são avançados esta quarta-feira pelo Diário de Notícias, que explica também que, na comparação com 2015, ano de recuperação dos fluxos migratórios, após a crise financeira de 2010, Portugal tem agora praticamente o dobro de residentes estrangeiros — eram 388.731.

Apesar de ainda não estarem distribuídos por nacionalidade de origem, continua o jornal, as previsões apontam para que a nacionalidade brasileira se mantenha como a principal — em 2020, ano em que se registou um aumento significativo de cidadãos italianos e indianos, os brasileiros representavam 27,8% do total de imigrantes residentes em Portugal.

Este aumento do número de autorizações de residência resultará também de um esforço do SEF para reduzir os casos pendentes: o prazo médio para agendar a entrevista que dá início ao processo é agora de um ano e meio; no passado chegou a ser superior a três ou quatro anos.