O humorista angolano Gilmário Vemba foi dado como desaparecido na noite desta quinta-feira, já tendo, entretanto, sido encontrado pelas autoridades angolanas.

O desaparecimento, segundo a revista dedicada à cultura urbana da Lusofonia Bantumen, foi reportado pelos irmãos de Gilmário, Miro e Nelson Vemba, que fizeram um vídeo em direto na rede social Instagram a anunciar o desaparecimento, por volta das 22hoo locais.

O vídeo foi retirado da rede social, mas posteriormente replicado no Youtube:

Às 00h00 desta sexta-feira, os dois irmãos fizeram um novo live no Instagram onde confirmaram que Gilmário Vemba tinha sido resgatado.

No primeiro vídeo realizado, em que estiveram presentes ainda o DJ angolano Aldas Mix e o artista moçambicano Guyzleh Ramos, Miro Vemba explicou que se encontrava com o irmão quando este terá sido sequestrado num Hyundai Santa Fé de cor branca com a matrícula LD 1593FP. Dois dos filhos de Gilmário terão também presenciado o sequestro.

O desaparecimento deu-se junto do prédio onde o humorista reside, em Luanda.