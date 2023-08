Para falar da mais recente criação da Rolls-Royce, não é necessário avançar com a potência da mecânica, a capacidade de aceleração ou a velocidade máxima e muito menos o peso, o consumo ou a eficácia em curva. Basta apenas admirarmos as linhas fluidas e elegantes, perfeitas tanto na forma como nas proporções, de um dos modelos mais exclusivos do construtor britânico.

O La Rose Noire Droptail foi apresentado a um reduzido número de clientes numa das cerimónias privadas que decorrem paralelamente à Monterey Car Week, na Califórnia. Curiosamente, a inspiração para esta obra de arte sobre rodas veio de uma flor, a rosa negra. Esta, considerada uma das mais belas rosas, é uma flor híbrida, trabalhada para atingir a cor negra que a diferencia, que na realidade é mais um vermelho muito escuro.

O interior do Rolls-Royce La Rose Noire Droptail 7 fotos

O novo roadster da Rolls é apenas um dos quatro Droptails concebidos para um restrito grupo de clientes com capacidade para adquirir o automóvel dos seus sonhos, sem se sentirem limitados pela carteira. O La Rose Noire Droptail foi encomendado por um casal ligado há gerações à arte e à produção de champanhe. Para mais, a dupla é francesa, precisamente do país que produziu a Black Baccara Rose, conhecida internacionalmente como a rosa negra, ou La Rose Noire que dá nome ao Rolls.

Para passar de coupé a descapotável, o condutor tem de retirar o hardtop, ou seja, o tejadilho que fecha o habitáculo do modelo. O interior foi construído e decorado ao pormenor, à custa de 1603 peças de madeira, 533 das quais estão pintadas de vermelho para simbolizar as pétalas de uma rosa. Ao centro do tablier surge um relógio, mas não daqueles que apenas se limitam a indicar as horas. Trata-se de um luxuoso Audemars Piguet, com um mecanismo de 43 mm, que se pode soltar e passar a utilizar como relógio de pulso, bastando para tal accionar um botão.

Por último e para tranquilizar os clientes que prezam mais a nobreza da mecânica, a Rolls avança que o La Rose Noire monta o tradicional V12 biturbo com 6,75 litros, mas que aqui surge a fornecer mais 30 cv, o que permite apontar para um valor próximo dos 620 cv. Tudo isto obrigou os quatro clientes a despender uma quantia que ronda os 29,2 milhões de euros, um novo recorde para a Rolls-Royce, que até aqui pertencia ao Boat Tail, transaccionado por 23,3 milhões de euros.