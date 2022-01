História trans, “Succession”, “O Poder do Cão” e “West Side Story”: os vencedores de uns Globos de Ouro que ninguém viu

“MJ” Rodriguez concorria com atrizes como Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”) e Jennifer Aniston (“The Morning Show”). Com a distinção, faz história nos Globos de Ouro, num ano em que os prémios foram boicotados por estúdios, produtoras, executivos e grandes figuras de Hollywood, na sequência de notícias sobre a ausência absoluta de jurados negros e sobre a relação eticamente questionável (e alegadamente, financeiramente proveitosa) de membros da Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood com alguns players das indústrias de cinema e televisão dos EUA.

Através da rede social Instagram, a atriz já reagiu ao prémio. Agradecendo o “presente de aniversário” (faz anos a 7 de janeiro), apontou: “Esta é a porta que vai abrir possibilidades a muitas mais pessoas jovens e talentosas. Essas pessoas vão aperceber-se que é mais do que possível conseguir isto. Irão ver uma miúda nova, negra e latina de Newark, Nova Jérsia, que tinha um sonho — mudar a mente dos outros com amor”.

O amor vence! Para os meus bebés LGBTQAI, estamos aqui! A porta agora está aberta, vamos chegar às estrelas! Às restantes nomeadas, uma palavra: somos rainhas. Estou tão feliz de partilhar o meu espaço convosco. Cada uma de vocês é fenomenal”

Não é a 1ª vez que a NBC decide não transmitir a cerimónia (mas quase)

Entre as primeiras críticas e a cerimónia que decorreu à porta fechada neste mês de janeiro, a organização dos Globos tentou reiteradamente transmitir uma mensagem de mudança interna. Desde logo, aprovou um novo código de conduta para os seus membros — que impõe mais obrigações éticas — e foram acrescentados 21 membros à organização, seis dos quais jornalistas negros, para garantir uma maior diversidade na composição do corpo votante que escolhe nomeados e vencedores.

As mudanças ainda assim não foram suficientes e a estação NBC, que alegadamente paga 60 milhões de dólares por ano para poder transmitir os Globos de Ouro, recusou-se a assegurar a transmissão da cerimónia em 2022, prometendo fazê-lo no próximo ano se a credibilidade dos prémios for restituída. E por mais surpreendente que seja, não é novidade histórica: como nota a Forbes, a estação já o tinha feito em 1968, por suspeitar então de que os Globos de Ouro “enganavam substancialmente o público quanto à forma como os vencedores eram escolhidos e aos procedimentos que resultavam nas escolhas”.

Os vencedores no cinema: de “O Poder do Cão” e “West Side Story” a “Encanto”

Não se pode dizer que, dadas as nomeações, as séries e filmes mais distinguidos da 79ª edição dos Globos de Ouros tenham sido escolhas inesperadas. A ter existido alguma grande surpresa, só mesmo a forma como “Belfast”, o filme do britânico Kenneth Branagh, acabou ignorado: depois de ser o filme mais nomeado a par de “O Poder do Cão”, acabou por vencer apenas uma das sete categorias para a qual fora pré-selecionado, a de “Melhor Argumento”.

Na sétima arte, o comité que decidiu as nomeações para os Globos de Ouro acabou por decidir premiar antes “West Side Story”, a nova adaptação do musical feita por Steven Spielberg que em Portugal chegou às salas de cinema há um mês (a 8 de dezembro), e sobretudo “O Poder do Cão”, filme da cineasta neozelandesa Jane Campion disponível na Netflix.

Se “West Side Story” venceu três das quatro categorias a que estava nomeado — “Melhor Filme: Musical ou Comédia”, “Melhor Atriz: Musical ou Comédia” (Rachel Zegler)” e “Melhor Atriz Secundária” (Ariana DeBose) —, “O Poder do Cão” conseguiu o mesmo número de distinção vencendo algumas das categorias historicamente mais reputadas, como a de “Melhor Filme: Drama” (em que tinha a concorrência de “Belfast”, “CODA”, “Dune — Duna” e “King Richard: Para Além do Jogo”) e a de “Melhor Realizador”.

Menos sorte tiveram outros dois filmes que estavam nomeados para várias categorias (para quatro, em ambos os casos) mas que acabaram por não ser proporcionalmente premiados. “King Richard: Para Além do Jogo”, longa-metragem ficcional inspirada na relação das tenistas Venus e Serena Williams com o pai, venceu em apenas uma categoria, a de “Melhor Ator: Drama” pelo desempenho de Will Smith no papel de Richard Williams. Já “Não Olhem Para Cima” teve ainda menos sorte: não venceu qualquer Globo de Ouro, nem sequer nas duas categorias de interpretação a que Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence estavam nomeados.