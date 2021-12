Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Às 14h de esta segunda-feira, hora de Portugal Continental, será conhecida a lista de nomeados à próxima edição dos prémios norte-americanos de cinema e televisão Globos de Ouro. Pode ver o anúncio em direto aqui:

Os Globos de Ouro, que funcionam como uma espécie de pré-triagem e antecâmara para as escolhas dos Óscares, começaram a ser entregues há mais de 70 anos, em 1944.

A cerimónia de 2022 de entrega das estatuetas — a 79ª edição dos prémios — está agendada para o dia 9 de janeiro. Acontecerá no momento de maior crise de credibilidade da associação que organiza e entrega os Globos de Ouro, a Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood.

Neste momento não se sabe sequer se a cerimónia será transmitida em direto e através de que canais, já que a estação NBC anunciou que, ao contrário do que acontecia até aqui, não irá assegurar a transmissão.

A rede televisiva aliou-se a atores e outros profissionais da indústria, estúdios e produtores de cinema e televisão de grande dimensão (como a Netflix) e organizações de media que decidiram boicotar a cerimónia, na sequência de alegadas práticas internas pouco transparentes e de falta de diversidade no corpo votante da Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood.

Entre aqueles que já criticaram publicamente os Globos de Ouro estão por exemplo atores como Tom Cruise e Scarlett Johnasson e produtores e realizadores como Ava DuVernay e Shonda Rhimes.

A entidade que organiza e decide as nomeações destes prémios é composta por “um pequeno grupo de jornalistas de meios de comunicação internacionais”, como o descreve a estação pública de rádio dos EUA, a NPR.

As críticas à falta de representação da população negra e de minorias no corpo votante dos prémios já levaram inclusivamente a Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood a acrescentar 21 novos membros, seis dos quais negros. Ao todo, a entidade tem agora 103 membros votantes, dos quais 12 são latinos, 18 são asiáticos e nove oriundos do Médio Oriente.

Os esforços não foram porém suficientes para impedir o boicote já anunciado aos prémios. Até porque a falta de diversidade identitária do grupo de jornalistas que decide quem são os nomeados e os vencedores dos Globos de Ouro não foi a única crítica feita à Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood.

Há menos de um ano, o jornal The Los Angeles Times publicava uma investigação em que eram denunciadas práticas pouco éticas, relativas a uma alegada relação privilegiada de membros do grupo com alguns estúdios e produtoras de cinema. O jornal relatava ofertas feitas a membros do grupo e viagens gratuitas a locais de filmagem de algumas longa-metragens, que poderiam condicionar a perceção dos votantes sobre os muitos filmes a concurso.

Uma das jornalistas que acompanhou e cobriu presencialmente os prémios durante vários anos, Mary Murphy, apontou mesmo citada pela NPR: “Não jogavam as mesmas regras. Aceitavam prendas. Aceitavam viagens gratuitas. Iam em viagens de imprensa pagas por estúdios ou por produtoras”.

Apesar da Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood ter anunciado que já instituiu um novo código de conduta, que proíbe os membros votantes de “aceitarem corruptamente, concordarem aceitar, exigirem ou pedirem seja o que for de valor em troca de uma ação que possam ter como membros ativos” da associação, a credibilidade do prémio não foi inteiramente restaurada. Resta saber se ainda o será.