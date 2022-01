Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

José Mourinho esteve em Espanha entre 2010 e 2013. Conquistou uma liga espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça com o Real Madrid e espalhou amores e ódios — mas nunca indiferenças. O que poucos sabiam era que uma das opiniões mais vincadas sobre o treinador português tinha origem no dia em que Justin Bieber foi a um talk show espanhol.

A revelação foi feita esta terça-feira no popular programa “El Hormiguero” da Antena 3. Pablo Motos, o apresentador, recebeu Juanma Castaño, jornalista desportivo há mais de 25 anos e moderador do conhecido programa “El Partidazo” da Cadena COPE. A dada altura, Motos perguntou a Castaño que entrevistados lhe escaparam ao longo dos anos, com o convidado a arrancar de imediato com uma lista: “Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, José Mourinho, …”. Quando chegou ao treinador português, contudo, foi interrompido pelo anfitrião.

.@juanmacastano es uno de los locutores deportivos más influyentes de España. Dirige y presenta el @partidazocope y recientemente ha ganado @MasterChef_es junto a @NadalMiki #CastañoEH pic.twitter.com/dcOrG2TuZv — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 11, 2022

“Nem me fales de Mourinho! Mourinho é um mentiroso. E não foi por não querer vir ao programa, foi pior do que isso”, atirou Pablo Motos antes de começar a recordar o episódio que o deixou de relações cortadas com o técnico. “Todos queríamos entrevistar Mourinho, os jornalistas desportivos e os não desportivos. Eu queria entrevistá-lo aqui. Nessa altura, vinha cá o Justin Bieber. Este estúdio tem capacidade para 120 pessoas e tínhamos uns 20 mil pedidos para o público. Disseram-me que Mourinho queria que a filha viesse com uma amiga e eu respondi que pedia desculpa mas que não tinha lugares”, explicou o apresentador, prosseguindo a história.

“Conseguiu o meu número de telemóvel e ligou-me. De repente, tenho o Mourinho, com quem nunca conseguia falar, do outro lado do telemóvel a dizer-me que um pai faz tudo pela filha. Disse-lhe que conseguia as duas entradas mas que ele tinha de vir ao programa. Ainda me perguntou se não preferia um jogador e respondi que não, que o queria a ele”, acrescentou.

A filha de Mourinho foi ver Justin Bieber, Motos ficou plenamente convencido de que ia finalmente conseguir entrevistar o treinador português mas o técnico, a dois dias do programa, recuou. “Não trabalho com artistas. Uma coisa era enganar-me. Outra coisa foi deixar pendurada uma equipa de 140 pessoas que tinha preparado para daí a 48 horas um programa para o receber. Não atendia as chamadas. Quando finalmente atendeu, disse que não ia acontecer. Nem sequer ligou a dizer que não vinha e que me tinha enganado. Mourinho é um mentiroso”, concluiu o apresentador.