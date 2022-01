Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O voto antecipado vai custar ao Estado português quatro vezes mais do que nas eleições presidenciais de 2021, noticia esta quarta-feira o Jornal de Notícias.

O aumento da fatura prende-se com o pedido do Governo às autarquias para que aumentassem consideravelmente o número de mesas de voto abertas no dia 23 de janeiro, uma semana antes do dia oficial das eleições.

Serão 2.606 secções de voto a funcionar nesse dia por todo o país, dando a cerca de 1,2 milhões de eleitores a possibilidade de votar antecipadamente.

Para assegurar o funcionamento destas mesas de voto, serão necessários 13.030 membros de mesa, que são pagos em senhas de presença no valor de 51,93 euros — o que representa um custo total para o Estado de 676.648 euros.

Trata-se de um valor quase quatro vezes superior ao que foi gasto em janeiro de 2021, nas eleições presidenciais em que Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito — e que decorreram em pleno pico da variante Delta da Covid-19, o que obrigou a uma campanha eleitoral quase exclusivamente digital e levou a uma mobilização inédita de votantes antecipados.

Nessas eleições, há um ano, houve 675 secções de voto abertas no domingo anterior às eleições, que precisaram de 3.375 elementos para funcionar — o que representou um custo de cerca de 175 mil euros. A possibilidade de voto antecipado permitiu a mais de 50 mil pessoas votarem uma semana antes do dia marcado para o escrutínio.

O desdobramento das mesas de voto, que tem como objetivo garantir a segurança dos eleitores durante a votação, vai verificar-se também no dia 30 de janeiro, o que aumentará igualmente o custo do funcionamento das assembleias de voto.

No dia da eleição, vão estar em funcionamento 13.821 mesas de voto, com mais de 75 mil pessoas a trabalhar nelas (o que representa um encargo total de 4,6 milhões de euros, incluindo o voto antecipado e o voto no próprio dia). Nas presidenciais de 2021, ocorridas já na pandemia, tinham sido 12.273 as mesas de voto.