Covid-19. Internamentos voltam a subir mas são 25% dos que havia no pico do inverno passado

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os internamentos hospitalares com Covid-19 voltaram a subir, neste sábado, e superam as 1.700 pessoas. Porém, no pico pandémico do início de 2021, chegaram a ser quase 7.000 pessoas, ou seja, apesar de o número diário de novos casos ser quase o dobro, a pressão hospitalar corresponde a cerca de 25% do que havia no inverno passado.

Depois de se ter mantido inalterado na véspera, o número de internados hospitalares com Covid-19 voltou a subir. Entre doentes que entraram nos hospitais e outros que terão tido alta, o saldo de internamentos aumentou em 34, para um total de 1.733 pessoas. Porém, há que notar que, como têm indicado alguns responsáveis hospitalares, nem todos são doentes cuja causa primária do internamento é a infeção pelo novo coronavírus.

Ainda assim, este é o número mais elevado desde 3 de março. Nesse dia (3 de março de 2021), havia 1.827 pessoas internadas com Covid-19, uma contagem que baixou para 1.708 no dia seguinte. Portugal chegou a ter 6.869 pessoas internadas com Covid-19, no dia 1 de fevereiro de 2021.

Quanto ao número de doentes em cuidados intensivos, que aumentou em um, neste sábado, totaliza 163 pessoas. É a contagem mais elevada desde meados de agosto (a 12 de agosto havia 169).