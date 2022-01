Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um dos muros do Castelo de Holyroodhouse, uma das residências da Rainha Isabel II, em Edimburgo, na Escócia, foi pintado no domingo de manhã com frases que visavam o Príncipe André.

A polémica acusação de abuso sexual de uma jovem contra o terceiro filho da monarca começa a afetar as propriedades rurais da família, com a população a mostrar o seu descontentamento para com o Príncipe, avança o jornal Mirror.

Na manhã do passado domingo, as imagens partilhadas na rede social Twitter mostram um dos muros de Holyroodhouse pintado com letras brancas. No graffiti era possível ler a frase: “Casa de pedófilo”.

« Vandals graffitied the words 'paedo home' on the wall outside the Queen's Scottish residence, the Palace of Holyroodhouse » pic.twitter.com/rcRoJdNYqD — Juliette ( Meghan’s Version ) (@SussexDetectiv1) January 17, 2022

A vandalização do Castelo de Holyroodhouse ocorre dias depois de um tribunal dos Estados Unidos da América decidir que Virginia Giuffre, que alega ter sido abusada sexualmente pelo Príncipe André quando tinha 17 anos, poderia prosseguir com uma ação legal contra o filho da Rainha Isabel II.

As autoridades tentam descobrir quem foram os autores da vandalização do Palácio de Holyroodhouse, uma joia do património cultural da Escócia, segundo o jornal Vanitatis.

As investigações estão em andamento e qualquer pessoa com informações deve entrar em contacto com a polícia através do 101, citando o incidente com número 1071, que ocorreu a 16 de janeiro”, apela a polícia escocesa.

Este ato de vandalismo é um exemplo real de como a imagem do príncipe André está cada vez mais danificada desde que as acusações de abuso vieram à tona.

A reputação de André tem vindo a ser abalada, apesar de o príncipe continuar a negar as acusações de Virginia Giuffre invocando que a vítima pode ter “falsas memórias”.