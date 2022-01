A Madeira emitiu mais de 12.000 passaportes no ano passado, um aumento de cerca de três mil documentos em relação a 2020, revelou esta quinta-feira o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia.

O governante falava aos jornalistas numa visita ao balcão dos passaportes da Loja do Cidadão, no Funchal, que foi alvo de uma intervenção de reabilitação, num investimento superior a 110.000 euros.

“Nós fizemos aqui um investimento em termos de equipamentos no que há mais de ponta no serviço de apoio à emissão de passaportes no país. Representa um investimento da Região Autónoma da Madeira de 110 mil euros e vem, acima de tudo, dar resposta à crescente procura que este serviço vinha tendo na região”, afirmou Rogério Gouveia.

O serviço, agora modernizado, tornará o tempo de atendimento ao cidadão mais rápido e vai melhorar as condições e os requisitos de segurança, conforme referiu o secretário, do governo insular de coligação PSD/CDS-PP.

“A grande vantagem é de comodidade para o próprio cidadão e os requisitos de segurança que a emissão que um documento como o passaporte exige”, sublinhou, indicando que o número de passaportes emitido no ano passado foi superior a 12.000, enquanto no ano anterior, marcado pelos constrangimentos da pandemia, tinha sido cerca de 9.000.