Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi o culminar de uma luta que se arrastava desde 1970. A estátua do antigo Presidente dos EUA Theodore Roosevelt foi removida esta semana, por ser vista por alguns como um símbolo de ideias de racismo e colonialismo – a escultura retrata Roosevelt no centro a cavalo enquanto um nativo americano e um negro, um de cada lado, estão atrás dele a caminhar. “A estátua em si comunica uma hierarquia racial que o Museu e o público há muito consideram perturbadora”, sublinhou o museu.

Segundo o The New York Times, a remoção custou aproximadamente dois milhões de dólares (cerca de 1,76 milhões de euros). Por sua vez, um porta-voz do museu garantiu que todo o processo foi “conduzido com especialistas em preservação histórica e aprovado por várias agências da cidade de Nova Iorque”, mencionou em comunicado à CNN.

A estátua esteve em frente ao Museu de História Natural da América, em Nova Iorque, durante mais de 80 anos – desde 1940. No passado mês de novembro, a sua nova casa foi anunciada: Medora, no Dakota do Norte, na Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt. O monumento está guardado e será enviado dentro de algumas semanas.

O plano agora passa por restaurar a praça em frente ao museu e, no antigo lugar do monumento, colocar uma placa em homenagem a Roosevelt. “O Museu orgulha-se de continuar a ser o local de homenagem oficial do estado de Nova Iorque a Theodore Roosevelt”, acrescentou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O museu solicitou pela primeira vez que a estátua fosse removida em junho de 2020, depois da polémica morte de George Floyd. O pedido foi aprovado pelo autarca de Nova York na época, Bill de Blasio. Um ano depois, a Comissão de Design Público da cidade de Nova York votou por unanimidade para dar seguimento ao trabalho.

A estátua do 26º presidente dos EUA junta-se a outras que foram retiradas, tais como a do antigo Presidente Thomas Jefferson e a do general Robert Lee.