As ações da Netflix devem abrir nesta sexta-feira a cair mais de 20% na bolsa norte-americana, depois de a empresa ter apresentado resultados dececionantes que confirmaram um forte abrandamento no número de subscritores. Para este primeiro trimestre de 2021, a empresa indicou que esse número deverá crescer apenas em 2,5 milhões, muito menos do que os 4 milhões subscritores que foram adicionados no primeiro trimestre de 2021 – e os analistas acreditavam que a Netflix iria projetar, pelo menos, uma repetição dos 4 milhões do trimestre homólogo.

Os sinais de que a Netflix está a perder terreno para as principais rivais no setor do streaming levaram as ações da empresa a afundar 20% no pós-mercado da sessão do Nasdaq de quinta-feira. A poucas horas da reabertura da bolsa, os títulos estão a cair mais de 21% e a negociar aos valores mais baixos deste junho de 2020.

A empresa tinha sido uma das grandes beneficiárias da mudança de hábitos de entretenimento associados aos confinamentos pandémicos, além de ter tido exclusivos de sucesso como “Squid Game”. Porém, numa altura em que as bolsas norte-americanas – sobretudo o tecnológico Nasdaq – já têm estado sob pressão negativa devido à perspetiva de subidas de taxas de juro por parte da Reserva Federal, os resultados dececionantes da Netflix fizeram acelerar a desvalorização das ações.

A Netflix reconhece que, embora acredite que a concorrência de serviços como os da Disney e da Apple não estejam a travar o crescimento da empresa, essa concorrência é um fator a considerar. “Os consumidores sempre tiveram muitas escolhas disponíveis para os seus tempos de entretenimento (…) e essa concorrência intensificou-se nos últimos 24 meses à medida que empresas de todo o mundo começaram a desenvolver os seus próprios serviços”, disse a Netflix.

Porém, “embora esta concorrência adicional esteja a afetar de forma ligeira a nossa taxa marginal de crescimento, continuamos a crescer em todos os países e regiões onde foram lançadas novas alternativas de streaming“, sublinhou a empresa no comunicado, antes de ser divulgada uma gravação do presidente (Reed Hastings) onde o responsável reconhece que o abrandamento do crescimento da Netflix é “frustrante”.