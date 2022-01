Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Benfica e Sporting chegavam a mais uma final da Taça da Liga como os melhores dos melhores. Eram as equipas com mais troféus (dez, agora 11), as equipas com mais finais (12, agora 14), as equipas com maior história da prova com menos épocas de existência no futebol nacional. Quase em paralelo, Leiria iria ser o palco do prolongamento e da quebra das duas maiores séries vitoriosas da competição até agora.

De um lado, o Benfica, que tinha ganho todas as sete finais que realizou entre os anos de 2009 e 2016, onde falharam apenas a presença no encontro decisivo de 2013. Do outro, Rúben Amorim, que venceu todos os oito encontros realizados na prova até este sábado com dois troféus à mistura entre Sp. Braga e Sporting. No final, o treinador acabou por imperar, mantendo os 29 meses de jejum dos encarnados e somando o quarto título apenas num ano. Ou, de outra forma, quatro dos últimos cinco troféus em Portugal.

As 15 finais da Taça da Liga desde 2008

2008 (Algarve): V. Setúbal-Sporting, 0-0 (3-2, g.p.)

V. Setúbal-Sporting, 0-0 (3-2, g.p.) 2009 (Algarve): Benfica-Sporting, 1-1 (3-2, g.p.)

Benfica-Sporting, 1-1 (3-2, g.p.) 2010 (Algarve): Benfica-FC Porto, 3-0

Benfica-FC Porto, 3-0 2011 (Coimbra): Benfica-P. Ferreira, 2-1

Benfica-P. Ferreira, 2-1 2012 (Coimbra): Benfica-Gil Vicente, 2-1

Benfica-Gil Vicente, 2-1 2013 (Coimbra): Sp. Braga-FC Porto, 1-0

Sp. Braga-FC Porto, 1-0 2014 (Leiria): Benfica-Rio Ave, 2-0

Benfica-Rio Ave, 2-0 2015 (Coimbra): Benfica-Marítimo, 2-1

Benfica-Marítimo, 2-1 2016 (Coimbra): Benfica-Marítimo, 6-2

Benfica-Marítimo, 6-2 2017 (Algarve): Moreirense-Sp. Braga, 1-0

Moreirense-Sp. Braga, 1-0 2018 (Braga): Sporting-V. Setúbal, 1-1 (5-4, g.p.)

Sporting-V. Setúbal, 1-1 (5-4, g.p.) 2019 (Braga): Sporting-FC Porto, 1-1 (3-1, g.p.)

Sporting-FC Porto, 1-1 (3-1, g.p.) 2020 (Braga): Sp. Braga-FC Porto, 1-0

Sp. Braga-FC Porto, 1-0 2021 (Leiria): Sporting-Sp. Braga, 1-0

Sporting-Sp. Braga, 1-0 2022 (Leiria): Sporting-Benfica, 2-1