Mais do que uma derrota num dérbi e a perda de um troféu, e já lá vão 29 meses sem qualquer título, o facto de Adán ter feito a primeira e única defesa ao longo de toda a final no quarto minuto de descontos foi um dos reflexos que o espelho da realidade atual do Benfica reflete: em terceiro no Campeonato já a nove pontos da liderança, eliminado da Taça de Portugal, derrotado na Taça da Liga, a única boa notícia da temporada até ao momento é mesmo a presença nos oitavos da Liga dos Campeões. Tudo em 36 jogos realizados até ao momento em 2021/22, com uma média acima de um golo sofrido por encontro.

O Sporting rematou três vezes mais, teve mais posse (que só não foi mais desequilibrada pelos minutos que se seguiram ao golo de Sarabia), ganhou mais cantos, foi melhor. No final, depois da derrota em mais uma final para Nelson Veríssimo depois da Taça de Portugal de 2020 frente ao FC Porto, sobrava sobretudo um sentimento de resignação, com jogadores cabisbaixos e alguns pesos pesados do balneário como Weigl e Pizzi a discutirem ainda alguns lances no relvado enquanto os leões faziam a festa em Leiria.

Depois desta noite, e de novo como reflexo de mais uma época aquém do que era projetado, o Benfica perdeu pela primeira vez uma final da Taça da Liga após sete vitórias entre 2009 e 2016. E, olhando ainda para as finais mas desde o último troféu que os encarnados conseguiram, a Supertaça de 2019 após uma goleada frente ao Sporting no Algarve, esta foi a quarta derrota seguida em jogos decisivos entre duas Taças de Portugal (FC Porto e Sp. Braga), uma Supertaça (FC Porto) e uma Taça da Liga (Sporting).

Em paralelo, e naquele que foi o quarto clássico da temporada entre Campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga, o Benfica manteve o registo 100% de derrotas em 2021/22 e num lapso de dois meses: Sporting na Luz para o Campeonato (3-1), FC Porto no Dragão para a Taça de Portugal (3-0), FC Porto no Dragão para o Campeonato (3-1) e agora Sporting em Leiria na final da Taça da Liga (2-1).

A única notícia positiva que ficou da noite no Estádio Doutor Magalhães Pessoa foi mesmo a estreia de mais um jovem da formação em quem o Benfica aposta muito a médio/longo prazo: Henrique Araújo, avançado internacional Sub-21 que tem estado em destaque na equipa B encarnada, realizou o primeiro encontro pela equipa principal do clube, aproveitando também as ausências de Rafa, Darwin e Seferovic.