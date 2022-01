Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O pré e o pós-Rúben Amorim para os adeptos do Sporting tem, essencialmente, uma enorme diferença: a certeza de que qualquer competição que os leões disputam tem uma probabilidade grande e relevante de terminar com uma vitória desses mesmos leões. Contra o Benfica, na final da Taça da Liga, o Sporting recuperou o condão de ser uma equipa que reage bem aos obstáculos, que nunca baixa a cabeça e que, no fim, pode até não ganhar mas dificilmente perde. Só que, este sábado, tinha mesmo de ganhar para sorrir.

Os leões conquistaram a Taça da Liga pelo segundo ano consecutivo e pela quarta vez nas últimas cinco épocas, prolongando uma quase hegemonia interna que se arrasta desde que Rúben Amorim chegou a Alvalade: o Sporting ganhou quatro das últimas cinco competições nacionais, falhando apenas a Taça de Portugal da época passada e somando Campeonato, duas Taças da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira. A equipa leonina venceu a sexta final contra o Benfica, a primeira desde a Supertaça de 2015/16, e carimbou a quinta reviravolta da temporada.

Num dia em que Pedro Porro teve uma entrada decisiva, em que Sarabia voltou a marcar ao Benfica e em que Adán só fez a primeira defesa aos 90+4′, Gonçalo Inácio acabou por afastar os fantasmas criados na exibição pouco conseguida contra o Sp. Braga e fez o golo do empate para coroar 90 minutos de alto nível. No final do jogo, o jovem central português — que este sábado não teve a companhia de Coates, que está com a seleção do Uruguai — reconheceu que foi uma partida “muito difícil”. “Tenho um orgulho enorme nesta equipa. É um grupo muito unido, demos a volta e agora é festejar. Tentamos trabalhar todos os dias, dar o máximo nos 90 minutos. Foi o que fizemos. Agora é levantar o prémio”, atirou.

1.ª vez que uma equipa vence a final da Taça da Liga com reviravolta no marcador (durante o tempo regulamentar) pic.twitter.com/QoFZZnzUOC — playmakerstats (@playmaker_PT) January 29, 2022

No meio dos festejos, também Frederico Varandas foi brevemente apanhado pelos microfones da Sport TV. O presidente do Sporting congratulou-se pela conquista de “mais um título” e mostrou-se irónico quanto às críticas que surgiram nas últimas semanas depois das derrotas contra o Santa Clara e o Sp. Braga. “Os adeptos merecem. Estou muito feliz. Só espero que o Sporting continue com este mau fulgor. É pelos adeptos que nós fazemos isto, pela alegria. O Benfica foi um digno vencido. Resultado justíssimo. O Sporting foi superior”, afirmou Varandas.