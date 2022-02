Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Estava de fato e gravata mas despiu por momentos todos os formalismos para se juntar à festa. Na roda dos jogadores nacionais, Jorge Braz cantou, saltou e atirou-se para cima dos comandados como se fosse mais um como eles enquanto se ouvia o “bicampeão” na Ziggo Dome, em Amesterdão. O selecionador que até nos descontos de tempo dá o exemplo pela forma calma como consegue transmitir ideias entrara na festa da conquista de mais um Campeonato da Europa após a vitória por 4-2 frente à Rússia em mais um encontro em que a equipa nacional começou a perder por 2-0. Nessa fase, isso era o que menos importava. E faltavam palavras ao técnico para descrever um caminho de mais de cinco anos sem derrotas e com três títulos.

“Segredo? Sermos nós, desfrutar, sermos nós e termos muito orgulho no que fazemos. Tem sido uma felicidade tão grande estar com esta malta que tínhamos de terminar da mesma forma que estamos os dias todos. Ter muito orgulho em Portugal, em todos nós e no nosso desporto. Fomos todos os dias felizes aqui, juntos. Tinha a alma cheia. Fomos fantásticos. Foi só isso, ser Portugal”, comentou à RTP3.

“Hoje foi mais difícil. A Rússia tem muita qualidade, de top mundial. Sabíamos que ia ser difícil. Mas tal como todos os momentos difíceis só chego ao topo da montanha se acreditar em mim, não na pedra que está no caminho ou a pega que falta. Este prazer de jogar, de ser portugueses, nós sabíamos que íamos ser felizes no final do jogo outra vez. O meu orgulho nesta malta era intocável fosse o que fosse o resultado. A montanha é Portugal. Portugal está no topo. É no nosso país que vamos ver o topo da montanha. O capitão já me chateou, penso que revalidar o próximo será mais difícil. Mas vamos desfrutar disto”, completou.