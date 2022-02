Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Leonardo Jardim chegou ao Al-Hilal em junho de 2021. Acabado de aterrar num clube onde um treinador português era ainda sinónimo de Jorge Jesus, o técnico levava na bagagem um palmarés que incluía uma liga francesa e uma liga grega e um lote de expectativas palpáveis. Cerca de oito meses depois, o resultado dificilmente poderia ter sido melhor: Jardim ganhou uma Supertaça, conquistou a Liga dos Campeões asiática e qualificou-se para um Mundial de Clubes onde podia sonhar com a chegada a uma final.

Este domingo, o Al-Hilal enfrentava o primeiro obstáculo na competição. A equipa da Arábia Saudita cruzava-se nos quartos de final com o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, que na ronda anterior tinha eliminado o Pirae do Tahiti — num jogo muito marcado pelas ligações ao futebol português, no geral, e ao Sporting, em particular. Logo à partida, o treinador do Al Jazira é o holandês Marcel Keizer, que orientou os leões entre 2018 e 2019, o que significa que ambos os treinadores passaram por Alvalade. Depois, eram muitos os jogadores em campo que já atuaram na Primeira Liga: Marega e Matheus Pereira eram titulares no Al-Hilal, com André Carrillo a começar no banco, e o-Sporting Diaby também começava de início no Al Jazira.

Assim, e já depois de o Al Ahly ter derrotado o Monterrey na outra partida dos quartos de final para carimbar um lugar na ronda seguinte, Al-Hilal e Al Jazira disputavam uma vaga na meia-final contra o Chelsea, o atual campeão europeu. Em Abu Dhabi, onde está a decorrer a competição, Diaby colocou o Al Jazira em vantagem ainda dentro do primeiro quarto de hora na sequência de uma boa transição rápida conduzida pela direita (14′).

Odion Ighalo, avançado que já passou pelo Manchester United e que foi contratado pelo Al-Hilal para substituir Gomis, empatou já depois da meia-hora após uma boa jogada de Kanno (36′). Já perto do fim da primeira parte, Matheus Pereira carimbou a reviravolta dos sauditas com um brilhante pontapé cruzado que finalizou uma deliciosa jogada ofensiva e levou a equipa de Leonardo Jardim a ganhar para o intervalo (40′).

Já na segunda parte, o Al-Hilal vincou a superioridade e aumentou a vantagem com um golo de Kanno, que cabeceou na sequência de um canto cobrado por Matheus Pereira (57′). Marcel Keizer reagiu com uma tripla alteração, lançando João Victor, Al Ameri e Traoré, e Leonardo Jardim só mexeu a 15 minutos do fim, colocando Carrillo em campo numa clara confirmação de que o jogo estava controlado — algo que a própria equipa, no relvado, atestou com mais três golos até ao apito final. Com assistência de calcanhar de Marega, Al-Dawsari carimbou a goleada (77′), o próprio avançado ex-FC Porto alargou o marcador (88′) e Carrillo fechou as contas de grande penalidade já nos descontos (90+2′).

O Al-Hilal atropelou o Al Jazira e apurou-se para as meias-finais do Mundial de Clubes, onde vai defrontar o Chelsea já na próxima quarta-feira. No dia anterior, o Palmeiras de Abel Ferreira encontra o Al Ahly na outra meia-final, com a final da competição a estar marcada para dia 12, o próximo sábado, onde será encontrado o sucessor do Bayern Munique enquanto vencedor da competição.