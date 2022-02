Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Gordon Murray figurará na história da F1 como um dos seus mais brilhantes e criativos projectistas. Sempre focado na máxima potência, mas sobretudo no mínimo peso, Murray dedica particular importância à aerodinâmica, o que o levou a conceber o Brabham BT46B de 1978, que ficou conhecido como o “carro ventoinha”. E, mais recentemente, o McLaren que permitiu o primeiro título de campeão a Ayrton Senna. Ainda na McLaren, Murray concebeu o primeiro superdesportivo de estrada, o McLaren F1, com os característicos três lugares, com o condutor a ocupar o posto central.

Se Murray revelou paixão pelos supercarros, com o superdesportivo britânico a ser produzido entre 1991 e 2004, em 2007 começou a lançar as sementes para criar a sua própria empresa, primeiro como consultor e depois como construtor. A primeira criação da Gordon Murray Automotive foi o T.50, um superdesportivo que surge como uma evolução do McLaren F1, mas também como um digno filho de Murray, ou não estivesse o T.50 equipado com uma ventoinha, à moda do Brabham BT46B. As 100 unidades a fabricar do T.50, que começarão a ser entregues a clientes durante 2022, rapidamente esgotaram, apesar de um preço de 2,6 milhões de euros a unidade.

Ainda o primeiro T.50 não saiu da linha de produção, eis que a Gordon Murray Automotive concebeu um segundo modelo, o T.33, que irá recorrer a uma versão ligeiramente mais “calma” do 4.0 V12 do T.50, produzido pela Cosworth e que é capaz de gritar até às 11.000 rpm. Mais discreto, à custa da ausência de grandes entradas e saídas de ar laterais, o T.33 monta ainda uma caixa manual (que Murrray afirma ser a mais rápida) e extrai 615 cv do mesmo V12 do T.50. Tudo para justificar um preço de 1,6 milhões de euros, uma redução para 61% face ao T.50.

A novidade agora é que Gordon Murray parece o Rei Midas da indústria automóvel, uma vez que tudo em que toca parece transformar-se em ouro. Ou, pelo menos, numa facturação elevada. As 100 unidades a fabricar do T.33 já esgotaram, apesar do superdesportivo só ter as primeiras entregas agendadas para 2024.