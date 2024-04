O Bugatti Bolide é uma obra de arte sobre rodas. Monta o tradicional motor da marca, com 8 litros de capacidade e 16 cilindros em W, soprado por quatro turbocompressores, capaz de debitar 1600 cv se queimar gasolina com 95 octanas, mas com a capacidade de elevar a fasquia para 1850 cv se no depósito tiver combustível de competição, com 110 octanas. Com apenas 40 unidades a serem construídas, comercializadas por 4 milhões de euros cada, a possibilidade de qualquer um vir a conduzir um destes “monstros” é praticamente nula, pelo que resta assistir à experiência dos poucos que tiveram a oportunidade de se sentar ao lado do piloto da marca e sentir as emoções em primeira mão.



PUB — Farto de pesquisas que não levam a lado nenhum? Vamos ajudá-lo a escolher o automóvel perfeito para si

O jornalista convidado para dar umas voltas no Bolide, conduzido por um piloto profissional, foi Jack Rix, da Top Gear, o que ficou registado para a posteridade no vídeo que pode ver abaixo. Com a imensa asa traseira e o splitter frontal, o mais assanhado dos Bugatti parece devorar o asfalto, curvando a velocidades alucinantes graças ao enorme apoio aerodinâmico de que usufrui devido aos generosos apêndices. A juntar a isto, há que contar com a imensa capacidade de aceleração, não só porque a potência é enorme, mas porque o peso é mínimo, tendo caído dos cerca de 2100 kg de um Chiron “normal” para apenas 1450 kg — sensivelmente o peso de um pequeno Peugeot 208.

Baseado no Chiron, o Bolide viu o chassi em fibra de carbono, já de si baixo, ser ainda mais rebaixado, para não só ficar mais próximo do asfalto como beneficiar das vantagens aerodinâmicas de ter uma altura total inferior. Para o conseguir, a Bugatti teve de conceber uma posição de condução mais “deitada”, retirando ainda do habitáculo tudo o que seja supérfluo para competição, a fim de reduzir o peso (o pior inimigo de um carro para circuito). Veja as imagens da Top Gear e imagine a emoção de estar lá dentro.