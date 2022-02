Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

Esta quinta-feira de manhã, quase 60 horas depois do ciberataque que deixou os quatro milhões de clientes da Vodafone com problemas ou falhas totais de acesso aos serviços de televisão, Internet e telefone, eram apenas residuais os problemas ainda reportados.

No portal DownDetector, que monitoriza problemas e falhas de serviços online, eram 23 as notificações reportadas até às 7h30 — esta quarta-feira, à mesma hora e depois da expectável acalmia noturna, eram 206 as queixas submetidas por clientes da empresa.

Nas últimas 24 horas, ainda de acordo com os dados coligidos pelo portal, Lisboa, Vila Nova de Gaia, Póvoa de Santa Iria, Porto, Braga, Coimbra, Amadora, Santo Tirso e Ameixoeira foram as localizações a partir das quais foram reportadas mais falhas nos diversos serviços prestados pela Vodafone. De entre os problemas mais notificados, sobressaem “falha geral” (49%), “sem sinal” (32%) e “Internet móvel” (19%).

Por parte da Vodafone, a última atualização foi feita esta quarta-feira às 19h26, via Twitter. Nessa altura, no serviço de televisão, eram também já “residual” o volume de clientes afetados. “O restabelecimento das linhas de atendimento e do serviço de voz fixa, com maior importância para Clientes empresariais, têm tido bastantes progressos”, acrescentava ainda a empresa.

O impacto verificado no serviço de Tv encontra-se em resolução, com um volume já bastante residual de Clientes afetados. O restabelecimento das linhas de atendimento e do serviço de voz fixa, com maior importância para Clientes empresariais, têm tido bastantes progressos. pic.twitter.com/rIQtgrkDuk — Vodafone Portugal (@VodafonePT) February 9, 2022

Antes disso, às 18h25, a empresa tinha divulgado aquele que continua a ser o comunicado oficial mais recente sobre o ciberataque de segunda-feira à noite. Nessa altura, explicou a Vodafone em comunicado, havia ainda “constrangimentos” associados ao serviço de apoio a clientes e o restabelecimento dos canais digitais, através da App My Vodafone, era no momento “outra área de atuação prioritária, com resultados já alcançados, mas ainda sem acessibilidade total”.