Brunch Forever

Mercado do Bom Sucesso, Praça do Bom Sucesso, Porto. Segunda a quinta-feira das 8h às 23h; Sexta e sábado das 8h às 00h. Domingo das 9h às 23h.

Para testar as tostas de cogumelos à bulhão pato: ou a tosta de ervilha com ovo escalfado, numa daquelas refeições fora de horas que nos habituámos a tratar por brunch, o mais recente espaço do Mercado do Bom Sucesso é o local ideal para quebrar preconceitos. No Brunch Forever, os menus que também podem incluir ovos benedict com salmão ou presunto, panquecas de manteiga de amendoim, chocolate ou fruta são servidos a qualquer hora do dia. O objetivo é contrariar o brunch enquanto almoço, alargando-o até as 23h. Entre as opções vegetarianas, destaque para a tosta de almôndega de soja com húmus de beterraba. Salada de burrata, smoothie bowl de banana, chocolate e manteiga de amendoim, waffle de caramelo salgado e banana e croissant com creme de avelã estão reservados aos mais gulosos.

Música e Teatro no Sá Miranda

Teatro Sá Miranda, Rua Sá de Miranda, Viana do Castelo. Sexta às 21h e sábado às 21h30. Entrada: 4 a 10€

Para parar, ouvir e escutar: o Teatro Sá Miranda abre fevereiro com programação em dose dupla. Logo na sexta-feira, a companhia Ensemble sobe ao palco com a peça Próspero, encenada por Pedro Galiza, a partir da Tempestade de Shakespeare, com interpretação do ator Jorge Pinto. À primeira vista parece um monólogo, mas a companhia de atores prefere chamar-lhe solo. Sábado, a sala principal do Teatro de Viana do Castelo abre as portas para a apresentação do mais recente trabalho de Syro. Além do álbum Genesis, os temas Perto de Mim, Acordar e Casa não falham no reportório.

A terceira Brownie da Invicta

Brownie, Galerias Marques Soares, Rua das Carmelitas 80, Porto. De segunda-feira a domingo das 10h às 10h30 e das 14h30 às 19h.

Para preparar o armário para a primavera: sem ter de sair do centro do Porto, a nova loja da Brownie nas Galerias Marques Soares é quase visita obrigatória. O mais recente espaço da marca made in Catalunha, que é a favorita das influencers, mantém os traços contemporâneos e cosmopolitas na decoração e já está apetrechado com a mais recente coleção primavera/verão. Mais do que as tendências do momento, as peças da Brownie distinguem-se pelo design intemporal e urbano. Com a inspiração retro a percorrer todas as peças, flores vintage, estampados geométricos, cortes, assimetrias surgem em cores saturadas e em versão pastel. Movimento, conforto são tendência assumida para dar as boas-vindas ao calor.

IKEDA – Japanese Cuisine

IKEDA, Rua do Campo Alegre 416, Porto. De terça-feira a domingo, entre o 12h30 e as 15h e as 20h e as 23h. Reservas: 91 549 93 63

Para ficar a par das novidades da tasca japonesa da Invicta: pode atirar-se ao sushi solto com salmão, ouriço e cebolinho que o chef baptizou Mini Chirashi de Ouriço ou ao inesperado Taco de Carne de vaca, cogumelos shimejo, alcaparras, cebola, mostarda antiga e alga nori. O espírito da nova ementa da tasca mais nipónica do Porto são as combinações improváveis. Além dos gunkan de ostra e ouriço do mar, a trilogia de Nigiris da casa deixa o salmão para segundo plano. Há nigiri de wagyu com foie gras, nigiri de enguia braseada e nigiri de toro com kizami. Os novos rolos de sushi Uramaki e Futomaki vêm com atum, tempura de camarão, ovas tobiko, cebolinho, sésamo e maionese japonesa. A ideia é pôr os sentidos à prova. Se optar pelas recentes fatias de sashimi de toro com kizami, prepare o paladar para detetar kizami, rábano, ovas de tobiko e molho ponzu. Cerca de 10.800 km separam o Japão e a Invicta. No IKEDA, há um atalho gastronómico.

Amadora em Cena

Recreios da Amadora, Av. Santos Mattos 2, Amadora. Quinta, sexta, sábado às 21h e domingo às 11h e as 16h. Entrada: 5€

Para ir ao teatro de quinta a domingo: entre os dias 10 e 13 de fevereiro, o Amadora em Cena está de volta aos Recreios da Amadora. Logo a arrancar, o monólogo em jeito de crítica social Zé Alguém, com encenação de Cláudia Semedo, interpretação de Carlos Afonso e textos dos rappers Chullage e Beware Jack, percorre as ruas de Lisboa do ponto de vista de um sem-abrigo. No dia seguinte, sobe ao palco a peça Desnível Bar II, construída por pequenos textos, que promovem diálogos inesperados e irreverentes com toques de sátira, ironia e sarcasmo. Sábado, as peças Retalhos de um Homem e Três Mulheres, três becos, três saídas fundem-se “num espetáculo só”. Dedicado aos mais novos, o espetáculo Sophia e Joaninha – Muzumbos abre o pano às 11h de domingo, com a história das duas amigas. Mais tarde, às 16h, A Casinha de Chocolate leva uma fada à floresta de Hansel e Gretel.

Paraíso – Divina Comédia

Teatro Nacional D.Maria II, Praça D.Pedro IV, Lisboa. Sexta às 21h, sábado às 19h e Domingo às 16h. Entrada: 9 a 16€

Para ver o que há depois do Inferno: partindo da premissa “quem procura o Paraíso não sabe que era amor o que Dante procurava”, este Paraíso – A Divina Comédia, encenado por João Brites é um convite à investigação da obra do autor italiano. O ator Pedro Gil dá corpo a um Dante solitário, em constante diálogo interior ” com uma muito singular” e inatingível paixão. Nesta hora e meia de espetáculo, Sara Belo é Beatriz. Em cena cruzam-se o amor pelo poder, o amor aos outros, o amor à arte e ao conhecimento, assim como o amor carnal e o egocêntrico. A acompanhar uma banda surrealista de sopros, “que mistura o corpo das/os instrumentistas com os instrumentos como se fosse a obra inacabada de um ceramista louco”.

Bar das Cardosas

Bar das Cardosas, Hotel Intercontinental, Praça da Liberdade 25, Porto. Segunda a domingo das 10h30 à 1h

Para voltar aos cocktails à la carte: o Bar das Cardosas volta a abrir as portas esta sexta-feira, 11 de fevereiro, recuperando o tradicional Afternoon Tea, com chás premium, scones de receita original e sanduíches. As provas de vinho Wine Flights também estão de regresso, com a degustação de três copos de três castas diferentes, escolhidas mensalmente. Renovada, a carta de bar conta com 36 opções de vinho a copo, mais de 30 referências de Vinho do Porto e 28 whiskeys. Ao cair da noite, as atenções viram-se para o momento Aperitivo, numa reinterpretação da tradição da cultura de bares italianos, que fará companhia à extensa carta de cocktails disponíveis. Voltando aos coktails à la carte, a oferta para os clientes da casa são dois pelo preço de um.

Pasionaria da La Veronal

Centro Cultural de Belém, Praça do Império, Lisboa. Sexta às 21h e Sábado às 19h. Entrada: Entre 84€ e 18€

Para ver a estreia da La Veronal na capital: há sessão dupla do bailado Pasionaria, no Grande Auditório do CCB. Descrito como uma fantástica composição de imagens feitas de luz e sombras, o espetáculo de dança contemporânea transporta a plateia para um lugar imaginário habitado por seres semelhantes ao homem, desenhados para imitá-lo. Pegando em referências culturais como o cinema, a literatura e a fotografia, Pasionaria propõe uma reflexão sobre o desapego emocional, individualismo e cobardia. É a primeira vez que o coreógrafo espanhol Marcos Morau se apresenta em Portugal. Sobre a interpretação dos oito bailarinos, a jornalista Valèria Gaillard escreveu no El Periodico: “que dominam a surpreendente linguagem Kova, um movimento entre os passos agitados de um C-3PO da Guerra das Estrelas e a inconsistência do Espantalho d’O Feiticeiro de Oz.”

Praia no Parque

Praia no Parque, Alameda do Cardeal Cerejeira, Lisboa. Segunda a quinta-feira das 12h30 às 00h, sexta e sábado das 12h30 às 3h. Reservas: 96 884 28 88

Para explorar o novo menu “plant based” do Parque Eduardo VII: perante as novas ofertas de sushi e a comida de conforto italiana só tem de subir a Avenida da Liberdade, em direção ao Parque Eduardo VII. O Praia no Parque tem nova carta e cada vez mais vegetais à mesa. Em linha com a tendência mundial, os chefs criaram Noodles de Courgette, Manga, Tomate, Frutos Secos e Vinagrete de Beterraba. O hambúrguer vegan chama-se American Style Burguer, mas substitui o pão por alface. Além dos novos sashimi de Lírio e Umeboshi, Lula e Bottarga, Moriawase e Atum Rabilho, a experiência do Sushi na Barra — menu especial para até 12 pessoas — passa a estar disponível à sexta-feira e ao sábado ao almoço. Novo, o conceito da comida de conforto à la italiana é literalmente de comer e chorar por mais. Finalizado à mesa, com o queijo parmesão ralado no momento, o Risotto de Lima com Maçã Verde é a solução perfeita para os vegetarianos. Também há Ravioli de Lagostim com Espargos e Camarão e Pasta Paccheri com Bisque de Marisco, Camarão Tigre, Tomate e Manjericão.

Antártica fora do equilíbrio

Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Rua da Escola Politécnica, Lisboa. Terça a domingo das 10h às 18h. Entrada: 3€ a 12,50€

Para ir aos confins do planeta: a exposição Out of Balance do fotógrafo Edward Longmire revela em imagens o continente mais árido e isolado do mundo. Nesta viagem à Antártica, onde não faltam factos científicos, as alterações climáticas estão em grande plano com o degelo a acelerar a destruição do ecossistema onde coabitam leões marinhos, pinguins, baleias e ursos polares. Retrato do que é e do que será a Antártica, a mais recente exposição fotográfica do Museu Nacional de História Natural e da Ciência funciona como uma espécie de diário de bordo do próprio Edward Longmire. Junta-se a chamada de atenção para os efeitos da ação do Homem no eventual desaparecimento das espécies e do continente gelado, tal como o reconhecemos.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.