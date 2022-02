Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ditou o calendário que o Dia de São Valentim este ano calhasse numa segunda-feira, talvez premiando os apaixonados, convidando a celebrações logo no fim de semana anterior, ou dando mais hipóteses de escolha ao longo de três dias — e nas 45 sugestões na galeria no topo deste artigo pode ainda contar com ideias que se prolongam no tempo.

Depois de quase dois anos entre confinamentos e muitas limitações à vida social, a data chega numa altura em que os novos casos de Covid-19 ainda se contam aos milhares, mas as possibilidades de celebração são já muitas.

Se em 2021 reunimos uma lista de propostas para viver a data à distância, agora apostamos em experiências para partilhar, como as escapadinhas com programas especiais e os restaurantes com menus pensados para a ocasião. Mas não podiam faltar os presentes para mimar a cara metade, como as joias, as flores ou os chocolates, e até alguns com objetivos práticos, como os cuidados de beleza, os acessórios ou os utensílios.