Frederico Varandas deslocou-se à sala de imprensa do Estádio do Dragão após o clássico entre FC Porto e Sporting, fez uma declaração sem direito a perguntas deixando o local de rompante dizendo que em abril, no jogo da Taça de Portugal, os azuis e brancos poderiam colocar até os adeptos ou os elementos da claque como apanha-bolas. No entanto, o “filme” não acabou por aí. E as palavras tiveram de imediato resposta.

O Observador conseguiu confirmar que o presidente leonino foi interpelado por alguns dirigentes dos azuis e brancos, um dos quais o administrador da SAD Vítor Baía, pelas críticas feitas a Pinto da Costa. No meio da confusão e dos vários insultos, num momento que foi apenas serenado com a separação feita por alguns seguranças presentes, Varandas viu alguém atirar-lhe também o telemóvel ao chão. O líder verde e branco saiu sob escolta policial, não tendo havido mais qualquer capítulo fora do Estádio do Dragão.

Pouco depois desse momento de tensão, também na sala de imprensa, Sérgio Conceição, treinador dos azuis e brancos, não deixou passar “declarações lamentáveis” que tinha ouvido antes do líder leonino. “Há que respeitar o FC Porto e o presidente mais titulado do mundo. A pessoa em si e depois o melhor dirigente do mundo, opinião não só de pessoas do nosso retângulo e ilhas, mas do Mundo. Vejo o respeito que têm por Pinto da Costa”, comentou o treinador dos azuis e brancos a esse propósito.

“Os 40 anos de Pinto da Costa são 22 Campeonatos Nacionais, duas Champions, duas Ligas Europa, duas Intercontinentais, uma Supertaça Europeia, enquanto isso o Sporting de Lisboa ganhou quatro Campeonatos. Percebem a dor de corno? E tem tendência a aumentar”, escreveu a conta oficial do FC Porto Media, que pela terceira vez seguida (todas já no ano de 2022) falou em Sporting de Lisboa.

