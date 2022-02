Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Publicado pela primeira vez em 1998, este romance de Houellebecq, que já conheceu uma edição em Portugal pela Relógio d’Água, tem sido encarado como a obra maior do autor francês. É o seu segundo livro e já aqui encontramos as principais marcas da sua prosa, a que não falta a tendência habitual para mergulhar na decadência.

As partículas elementares divide-se em três partes: “O Reino Perdido”, “Os Momentos Estranhos” e “Ilimitado Emocional”. Nesta divisão, seguimos as vidas de Michel e Bruno, meios-irmãos. O primeiro é um biólogo reputado, monástico, solitário, abstinente, que decide tirar um ano sabático; o segundo é professor de Literatura, viciado em pornografia, misógino, vítima do que Houellebecq apresenta como “a crise dos quarenta” e está em processo de mudança de vida. As diferenças entre ambos são estrondosas, mas as vidas ficam ligadas, para lá da proveniência, pelos processos sociais que marcam toda a França. A mãe de ambos, cristalizada nos anos 60, havia-os entregado a diferentes avós, partindo para a Califórnia para viver numa comunidade hippie. Ao longo do romance, que se pauta por uma degradação que vai consumindo as personagens, e que no caso de Bruno se manifesta pelo vício sexual, é dada aos dois uma oportunidade de amor final.

Os fios que o romance desenrolam são frequentemente imprevisíveis, mas arranjam sempre forma de envolverem a crise afectiva das personagens, que se estende à sociedade ocidental. E, ao passar por afecto, também passa por sexo, já que o romance está pejado de sequências de sexo explícito – e, convém não deixar por dizer, sempre misógino. Os comportamentos repulsivos de ambas as personagens terão talvez o objectivo de chegar a um qualquer ponto cinzento do inconfessável, mas a verdade é que tudo é excesso, sendo difícil ter-se empatia ou estar-se em cena com as personagens. Pelo contrário, a compulsão sexual mói, a tristeza dos irmãos não atinge, tudo parece, para o leitor, passar-se ao longe. Além disso, traz pouco à narrativa, já que parece palha inútil perante o panorama social, que funciona como propulsor das personagens. Assim, as descrições sexuais aparecem em demasia, quase sempre sem propósito, e moem por serem só degradação. Durante dezenas de páginas, parece haver pouco mais do que libido, e a narrativa nem empanca nem avança, formando-se naquilo, sendo incapaz de voar.

Livro: As partículas elementares

Autor: Michel Houellebecq

Tradução: Miguel Serras Pereira

Editora: Alfaguara

Páginas: 384

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Como é típico na prosa de Houellebecq, a sexualidade aparece como uma forma de decadência, mas o problema aqui é que a decadência nunca voa, nunca se interliga, parecendo mais uma desculpa para que se brade a perversão. Para mais, Houellebecq parece querer reduzir tudo o que é existência humana a uma pulsão sexual que nunca exclui a humilhação, o que funcionaria se se entendesse o propósito e se essas longas partes de prosa actuassem na narrativa.

No que Houellebecq escreve, os homens parecem sempre recalcados e ressabiados, e as mulheres nunca atingem muito mais do que o estatuto de paisagem. Seria diferente se isto fizesse parte da estrutura interna da narrativa, mas os comentários misóginos, que comummente aparecem a total despropósito, são mais uma forma de ver do que uma opção literária. E, a páginas tantas, torna-se cansativo que Houellebecq não consiga sair disto, bradando o ódio às mulheres como uma descrição neutra.

Claro que as acusações ao quão detestável é a prosa de Houellebecq não se podem prender a artifícios literários ou às composições internas do romance. Afinal, o romance não pode ter qualquer barreira moralizante, sob pena de se tornar numa forma de arte amputada à nascença. Contudo, o que se passa com Houellebecq é a sua permanente incapacidade de deixar de bater na mesma tecla e de não conseguir ver o mundo além do que o tolda. A forma como molda as personagens, mostrando sempre as mulheres como uma sub-categoria de pessoa, faz com que o leitor nunca deixe de notar a bandeira do ódio. A cada página, parece haver um parágrafo a bradar o ressabiamento. Isto nota-se tanto nos permanentes comentários humilhantes – que, mais do que sarcasmo, revelam pouco alcance na capacidade de criar um mundo –, como na forma como o autor assume descaradamente o masculino como neutro, até quando parece estar a descrever sem a intenção de provocar: “(…) esta famosa “crise dos quarenta” está muitas vezes associada a fenómenos sexuais, à busca súbita e frenética do corpo de raparigas muito jovens” (p. 28). Outras considerações à parte, o que se vê aqui é que “pessoas” equivale a “homens”, e esta é uma jaula da qual Houellebecq nunca consegue sair. A chave da literatura, que lhe permitiria ir a todo o lado, vasculhar todo o lado, tratar toda a matéria de forma horizontal, encrava num exercício de empatia que, como autor, Houellebecq é incapaz de levar a cabo.

Centrar a vida no sexo também acaba por saber a coisa pouca. Michel gere o declínio da sua sexualidade, Bruno procura exacerbá-la. Os dois parecem reféns do corpo, intimamente mutilados por uma facção da vida. Não é de somenos que os dois apareçam como filhos da cultura libertária, representados como mártires ou consequências de uma obsessão com o sexo que desagua sempre em devastação existencial. Pegando nisto, Houellebecq exagera nos seus intentos ao simplificar em absoluto, reduzindo a vida ao chavão, não alcançando qualquer subtileza na sua criação. Assim, as personagens partem de uma ideia de biologia que reduz o humano ao estatuto de animal, sendo-lhes retirada, em simultâneo, qualquer humanidade, e o autor faz equivaler biologia a formas de cultura, não conseguindo sair do clichê (exemplos: a mulher pode amar, o homem não; depois de um divórcio, os filhos são empecilhos para os homens, porque estes não estão concebidos para os cuidados sem a moldura da família). As personagens, ao serem mecanizadas pela biologia, não atingem o cinzentismo necessário à criação do vínculo de empatia com o leitor.

A opacidade da fórmula revela-se pela derradeira vez no desenlace, já que a hipótese de redenção é destruída, o que alinha bem com o tom desencantado de todo o livro. A prosa, pelo meio disto, consegue ser coesa.

A autora não escreve de acordo com o Acordo Ortográfico