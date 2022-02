Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em novembro de 2021 a equipa legal do príncipe André pediu a Virginia Giuffre para entregar a versão original da fotografia que os mostra juntos, também na companhia da socialite já condenada Ghislaine Maxwell, tirada em 2001. A defesa do duque de York prepara-se para alegar que a imagem em questão é falsa e ninguém na equipa de Giuffre sabe onde está a foto original, escreve o The Daily Beast.

A já muito publicitada fotografia mostra o príncipe com um dos braços em redor da alegada vítima — Maxwell está atrás deles. A fotografia terá sido tirada na casa da socialite na mesma noite em que Virginia, então com 17 anos, terá sido sexualmente abusada pelo duque de York. A fotografia continua a ser uma importante peça no caso de assédio sexual movido contra o filho da rainha Isabel II que será interrogado a 10 de março, em Londres. O duque continua a negar todas as alegações e em janeiro exigiu um julgamento por júri.

Ao The Times, uma fonte próxima do processo assegura que existem preocupações quanto à autenticidade da fotografia, a qual, segundo Virginia, foi tirada com a sua câmara pelo próprio Jeffrey Epstein — em 2011, um jornalista do The Mail on Sunday perguntou à alegada vítima se esta tinha provas que corroborassem as alegações de que havia sido traficada sexualmente e Giuffre deu como garantia a fotografia, com o jornal a pagar, à data, 140 mil libras para a publicar e outras 20 mil por duas entrevistas.

Já antes Giuffre disse ter emprestado temporariamente a fotografia original ao FBI em 2011. Agora, outra fonte próxima da alegada vítima assegura que esta não tem a fotografia original na sua posse. Uma outra fonte não identificada diz ainda que não há certezas sobre se a versão original “ainda existe”. A imagem terá desaparecido algures entre 2011 e 2016, quando Giuffre trocou os Estados Unidos da América pela Austrália.

A imagem várias vezes reproduzida pelos media diz respeito a uma fotografia da versão original tirada em 2011 para o The Mail on Sunday por um fotógrafo profissional. Tem sido usada desde então, com o paradeiro da original a permanecer uma incógnita.