A chuvinha fica só esta semana. A partir de domingo volta o calor, Lisboa chega aos 23ºC na terça

Mas a partir de domingo instala-se de novo o anticiclone que provoca o bloqueio atmosférico e impede que qualquer temporal nos atinja, pelo menos até quinta-feira. O mercúrio dos termómetros começa em subida acentuada durante o dia, ainda que as noites se mantenham frias, com temperaturas entre os 8º e os 10ºC no litoral e os 4º e os 6ºC no interior, podendo mesmo ser negativas nas zonas mais montanhosas.

#16febbraio Temperature sopra la media in settimana! Dopo la #neve, previsto un sensibile aumento di #temperatura. ☀️????️ ????️ Le ultime previsioni meteo aggiornate: https://t.co/66lMMVXgn5 ????️ Modelli meteo navigabili aggiornati: https://t.co/BJtrFrs5GM pic.twitter.com/VBfkPHfH8M — Meteored Italia (@meteoredit) February 16, 2022

Tras el refrescamiento de las próximas horas, llegará una masa de aire subtropical ????️☀️ y dejará mediodías muy templados. 25 ºC en Sevilla, ¿por qué no? ???? https://t.co/aLIaCHWFTR pic.twitter.com/oWmxcdSpYG — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) February 14, 2022

Culpa do El Niña?

Há especialistas a apontar o fenómeno La Niña como uma das possíveis causas para estes meses sem chuvas nesta zona do planeta (Portugal, Espanha, Marrocos), mas também no Leste dos EUA. A La Niña, prima/irmã do mais conhecido El Niño — cujos movimentos determinam as fases frias e quentes do Pacífico tropical e o regime de chuvas quase a nível global –, provoca um arrefecimento anormal do Pacífico oriental junto à costa sul americana. Pode ter menos importância, mas afeta a circulação atmosférica e favorece padrões estacionários climáticos.

É o que se está a verificar na Península Ibérica e o que se prevê que se mantenha ainda nas próximas semanas: pouca chuva e temperaturas amenas, com uma primavera antecipada persistente até pelo menos meio de março. Junta-se a tudo isto o já noticiado bloqueio atmosférico, que impediu e impede a aproximação de tempestades e de chuvas e causa também as grandes amplitudes térmicas, entre os dias (bem quentes) e as noites (bastante frias).

#AEMETblog

Actualización predicción próximas 3 semanas.

Se confirman las intensas y persistentes señales seca y cálida en una gran área q abarca toda España. Es especialmente llamativa la extraordinaria señal calida q persiste las 3 semanas. https://t.co/liHFvuqltf — AEMET (@AEMET_Esp) February 15, 2022

São os chamados “dias cebola”, em que o melhor é vestir várias camadas de roupa e ir tirando e pondo conforme a temperatura. E estão de volta já para a semana. Como pode ver pelas previsões: