Heritage Echoes

Sobre os modelos, nada a assinalar: continuam a ser os mais emblemáticos da sanjonanense Sanjo. Mas a Heritage Echoes, a nova coleção primavera-verão 2022, combina o melhor de uma herança que se calça com quatro variantes de cores, em linha com as tendências na ordem do dia. É assim que entre a estética desportiva retro e o melhor das tradições locais há várias propostas para incluir na lista de desejos: OG Heritage Echoes, Slip On, Tie Dye e Stripes. Riscas clássicas, o tingimento que recupera técnicas artesanais de outros tempos ou blocos bem coloridos, só falta escolher a opção (a partir de 62,50 euros)

LinkBuds

Se o emergente mercado da nostalgia dos fios não é para si, o futuro continua a acenar em pleno, pode ficar descansado. O mais recente exclusivo Sony tem um design em forma de anel, compacto e confortável, e promete perfeição quando conecta o mundo online com o velho mundo offiline — por outras palavras, permite a entrada de som ambiente. Os LinkBuds também integram a tecnologia 360 Reality Audio 12, a experiência Dolby Atmos e a tecnologia 360 Spatial Sound, que permitem fruir dos momentos de distração com aquele extra que não encontrávamos no mundo dos fios e seu épico emaranhado. Estão disponíveis este mês, em cinzento e em branco, a um preço aproximado de 180€.

Objets Hermès

São criações singulares que elevam os níveis de criatividade, e que rapidamente se convertem em objetos de desejo, estação após estação. As novidades de primavera/verão dos Objets Hermès voltam a reforçar a montra que deleita os gostos mais exigentes: eis um conjunto sugestões de acessórios que são perfeito material onírico ou, para as carteiras mais afortunadas, a oportunidade certa e segura para investir em bom e bonito, como o cinto da imagem (1,100 euros), os lenços (eterno clássico reinventado), as carteiras e outras pequenas grandes perdições.

Birkenstock Very Peri

É a cor do ano por excelência e a primavera o momento ideal para a sagração de um Pantone. Very Peri é tudo o que deve decorar para os próximos tempos — pela nossa parte, pode traduzir por lavanda ou lilás, como preferir — e desfilar a tendência suave e idílica com a ajuda de uma peça tão confortável como funcional, pelo menos ao nível do calçado. Para os intemporais modelos Arizone e Gizeh da alemã Birkenstock basta procurar pelo nome Purple Fog (80 euros) e fazer-se ao caminho.

Slow Vanity

A portuguesa Slow Vanity acredita “numa maneira de estar na indústria da moda mais consciente e divertida na mesma medida”, daí o recurso ao dead stock em toda a matéria-prima das suas coleções, dos tecidos aos avisamentos. Um projeto de Ana Catarina Rocha, responsável pelo design das peças a favor de uma política de desperdício zero, e costuradas em pequenos ateliers no Litoral Alentejano (em destaque, camisas, tops, saias e vestidos). Ah, e para facilitar a manutenção, todos os artigos têm estampados um QR code que permite às clientes acederem a um manual de limpeza das mesmas, para uma maior durabilidade.

Catarina Mina na Be We

Uma moda transparente construída a muitas mãos, para perceber quem desenhou, quem fez, quem cuidou da sua bolsa até chegar às suas mãos. A lógica da marca Catarina Mina, fundada por Celina Hissa, afirma-se a partir do Ceará e para o mundo, com escala agora também na Be We Concept, somando-se às novidades exclusivas de 2022 presentes na loja que reúne marcas e conceitos focados na consciência coletiva e no meio ambiente. Por aqui encontra as carteiras artesanais e as respostas para todas as perguntas iniciais saídas do município de Itaitinga.

Feltrando

É mais um salto ao norte, e a São João da Madeira, para conferir as novidades saídas da incumbadora Oliva Creative Factory. A Feltrando apresenta três novos sets onde combina vários dos seus produtos. A pensar nos diferentes espaços da casa, seguindo a fórmula de baralhar e voltar a dar nova vida ao desperdício industrial, apresenta frescas peças de design têxtil, sejam bases para copos, individuais de cozinha ou espaços para arrumação variada, em diferentes tons.

Levi’s 501 Circulares

Circulose é o nome da revolucionária nova fibra da Renewcell, feita a partir de viscose sustentável, proveniente da reciclagem da ganga e do algodão orgânico. A parceria firmada com a Levi’s é já do ano passado, quando impulsionou o lançamento da coleção Levi’s® Wellthread, e ganha agora um novo lançamento: uma versão dos jeans que combina denim reciclado e o referido algodão — tudo para reduzir o consumo de recursos naturais e os químicos envolvidos nos processos de produção. O lema mantém-se: “Buy Better, Wear Longer”.

