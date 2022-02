Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse esta quarta-feira que está disposto a dialogar com a Ucrânia e o Ocidente com vista à resolução do conflito, mas sublinhou que os interesses do povo russo são inegociáveis.

“O nosso país está sempre aberto a um diálogo direto e honesto, para a busca de soluções diplomáticas para os problemas mais complexos”, disse Putin esta manhã, num discurso televisivo que assinala o Dia do Defensor da Pátria, citado pelo The Guardian.

“Os interesses da Rússia, a segurança dos nossos cidadãos, são inegociáveis para nós”, acrescentou, num discurso em que elogiou e agradeceu aos militares russos pelo seu profissionalismo.

Ainda assim, e num momento de pico de tensão militar, Putin garantiu que a Rússia continuará a desenvolver armamento moderno para se defender. “Vamos continuar a desenvolver sistemas avançados de armamento, incluindo hipersónicos e baseados em novos princípios físicos, e a expandir o uso de tecnologias digitais avançadas e de elementos de inteligência artificial”, disse Putin.

“Estas são verdadeiramente as armas do futuro, que aumentam significativamente o potencial de combate das nossas forças armadas”, rematou Putin.