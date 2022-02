Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A agência de notação financeira DBRS Morningstar melhorou a “perspetiva” do rating de Portugal para um pendor “positivo”, face ao anterior outlook que era “estável”. A notação da DBRS, a única agência reconhecida pelo BCE que nunca baixou o rating da República Portuguesa para lixo, está três níveis acima desse patamar, em BBB High (alto).

No relatório publicado esta sexta-feira, a DBRS justifica a mudança para uma perspetiva positiva com a “avaliação de que as vulnerabilidades de crédito de Portugal relacionadas com a pandemia parecem estar a reduzir-se, num contexto em que as projeções macroeconómicas estão a melhorar”.

Apesar do súbito choque económico e sanitário que levou a economia a contrair-se em 8,4% em 2020, iniciou-se no ano passado uma recuperação saudável e a economia deverá regressar ao seu nível pré-pandemia no segundo trimestre de 2022″, afirma a DBRS, acrescentando que “a crise não parece ter infligido danos económicos graves para o longo prazo”.

O maior otimismo da DBRS justifica-se, ainda, pelas “perspetivas fortes de crescimento para os próximos anos”, algo para o que “contribui a maior estabilidade política após o resultado das eleições de janeiro de 2022, que resultou num governo maioritário”. A DBRS refere, ainda, fatores com a elevada taxa de vacinação da população contra a Covid-19 e as “volumosas” transferências da União Europeia, “que terão como objetivo melhorar a capacidade produtiva da economia portuguesa”.

Por outro lado, a agência nota que, apesar de todos estes motivos para maior otimismo, “permanecem vulnerabilidades importantes que incluem uma dívida pública elevada, problemas na banca herdados do passado e um potencial de crescimento económico relativamente baixo”. “Estes problemas podem tornar-se mais desafiantes se as consequências adversas da atual crise se revelarem mais duradouras”, remata a agência de rating.