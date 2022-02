Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Radiotelevisão Pública da Ucrânia (UA:PBC) apelou esta quinta-feira à União Europeia da Radiodifusão (European Broadcasting Union, EBU) para expulsar os meios russos, na sequência dos ataques da Rússia à Ucrânia, assim como também pediu a exclusão da televisão russa do Festival da Eurovisão 2022.

Em comunicado, o canal estatal ucraniano alega que “as emissoras da Federação Russa, Chanel One e VDTRK, têm sido um porta-voz do Kremlin e uma ferramenta fundamental de propaganda política financiada pelo Estado russo”, desde o início do conflito entre os dois países em 2014.

Aponta ainda que a Rússia está a violar os valores que este organismo defende. “Durante a política agressiva a longo prazo da Federação Russa, os recursos destes meios de comunicação registaram a difusão sistemática de desinformação, a violação das regras jornalísticas e a difusão de discursos de ódio, o que contraria os valores da UER”, defendeu a UA:PBC, citada pelo jornal espanhol.

Numa declaração dada à CNN, a Eurovisão afirmou esta quinta-feira: “O Festival Eurovisão da Canção é um evento cultural não-político”. E acrescenta “A EBU [European Broadcasting Union] está no entanto, preocupada com os atuais acontecimentos na Ucrânia e irá continuar a seguir de perto a situação”.

Ainda esta terça-feira, dia 22 de fevereiro, o Festival da Eurovisão tinha anunciado que a Ucrânia seria representada na competição pela Kalush Orchestra com a canção “Stefania”.

Já este mês de fevereiro a cantora Alina Pash, desistiu de representar a Ucrânia no próximo Festival Eurovisão da Canção, logo depois de vencer o concurso que elegia o representante ucraniano para o evento. O motivo foi uma alegada viagem à Crimeia em 2015 que a própria televisão estatal ucraniana terá começado a investigar por suspeitas de que Alina Pash teria entrado na Crimeia através da Rússia, algo que à luz da legislação ucraniana é proibido.

Já em 2017, ano em que Salvador Sobral ganhou o Festival da Eurovisão, o certame teve lugar em Kiev e também assumiu contornos políticos. A representante da Rússia, Yulia Samoylova, foi proibida pelo Serviço de Segurança da Ucrânia de entrar no país para participar no evento. Em causa está um decreto que proibe a entrada na Ucrânia a todos os russos que tenham entraram na Crimeira depois da sua anexação em 2014, durante um período de três anos.

O Festival da Eurovisão 2022 terá lugar em Turim (Itália) no próximo mês de maio para a sua 66º edição. As duas semi-finais acontecem nos dias 10 e 12, enquanto a grande final está marcada para o dia 14 de maio.