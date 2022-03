Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Galp vai suspender novas compras de produtos de petróleo à Rússia o a companhias russas, na sequência dos atos de agressão da Rússia contra o povo ucraniano. Medida vai ter impacto financeiro, reconhece a empresa em comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.

A medida terá impacto financeiro nas operações da única refinaria que a Galp opera, Sines, mas a presidente não executiva da empresa, Paula Amorim sublinha também:

Este terrível ato de agressão da Rússia contra a Ucrânia viola em absoluto os valores que a Galp defende, como a Liberdade e os Direitos Humanos. Num contexto tão complexo e terrível, a nossa decisão é simples: a Galp não vai contribuir para financiar a guerra.”

Já o presidente executivo Andy Brown refere: “A invasão maciça da Ucrânia pela Rússia é um duro gole para o mundo livre. A nossa solidariedade vai para o povo ucraniano que está a sofrer esta agressão. Estamos a analisar formas de apoio da Galp aos esforços humanitários coletivos”.

A Rússia é o maior fornecedor de gasóleo à Europa e Portugal importa uma parte deste combustível rodoviário. Essas importações feitas pela Galp através de Sines são realizadas através de contratos de gasóleo de vácuo que depois é processado na refinaria para responder aos requisitos do mercado português. Esses contratos não identificam quem é o vendedor. Sendo a Rússia, o maior fornecedor de gasóleo à Europa e um dos maiores do mundo, uma parte do gasóleo que chega a Sines terá origem neste país ou em empresa russas.

Para impedir que isso aconteça, a empresa terá saber qual é a origem do diesel, preocupação que não tinha no passado. A Galp diz ainda que está à procura de fornecedores alternativos para operar a refinaria mesmo com produção reduzida, mas garante que está a trabalhar para garantir que o mercado português é abastecido de diesel.

A Galp indica ainda que esta medida terá “impacto financeiro na refinaria de Sines e na sua contribuição financeira”, mas sublinha que continuará a “assegurar o fornecimento de gás e de combustíveis ao mercado português”.