Chassi rebaixado e travões Brembo são, no essencial, as principais alterações de que beneficia o Leon e-Hybrid para melhorar o comportamento e a eficácia das versões híbridas plug-in (PHEV), em linha com o que se espera de uma marca com vocação desportiva como a Cupra.

Segundo o construtor espanhol do Grupo Volkswagen, as melhorias introduzidas no chassi, que está 25 mm mais baixo e possui agora mais camber nas suspensões anteriores, incrementa a eficiência em curva e favorece a aerodinâmica. Por outro lado, qualquer uma das versões e-Hybrid (204 cv e 245 cv) passa a poder montar travões Brembo e, com isso, as variantes PHEV do Leon passam a estar equipadas com “uma suspensão desportiva, oferecendo uma dinâmica intuitiva e ainda mais emocionante”. Em combinação com as pinças Brembo, os travões de disco são maiores, o que se deverá traduzir em travagens mais eficazes. A autonomia em modo exclusivamente eléctrico, não sofre alterações, mantendo-se nos 60 km.

Para reflectir a pretendida imagem de desempenho aprimorado, o Cupra Leon e-Hybrid de 245 cv pode receber o acabamento VZ, sinónimo de maior desportividade ou não fosse a abreviatura de “veloz”. Se for essa a opção do cliente, o compacto espanhol passa a distinguir-se pelo spoiler traseiro em fibra de carbono em tons de cobre (na variante de 5 portas) e pelas saias laterais, podendo ainda exibir, também em carbono cobreado, as coberturas dos retrovisores laterais. Enquanto isso, o élan mais vitaminado é explorado no habitáculo com bancos desportivos CUPbucket, montados em posição mais baixa e com mais apoio ergonómico, para “colar” o condutor à estrada e optimizar o espaço a bordo.