Tammy Abraham foi um dos primeiros coelhos que José Mourinho tirou da cartola quando chegou a Itália. O avançado inglês, há 16 anos no Chelsea, decidiu deixar Londres e Stamford Bridge e ir à procura de minutos, de oportunidades e de regularidade na Serie A. E apesar de a temporada da Roma não estar a ser propriamente aquilo que o treinador português pretendia, algo é certo: Abraham, através dos golos e da importância no ataque, tem sido um dos destaques dos rossoneri. Há menos de um mês, porém, Mourinho garantia que ainda queria ver mais.

“Está a jogar bem mas pode fazer melhor. A equipa precisa de que ele seja melhor. É um jogador estrangeiro que nasceu e foi criado num futebol diferente, numa sociedade diferente. Não é fácil deixar Inglaterra mas ele está a dar-se bem. Tenho muitas esperanças nele mas tem o potencial de fazer ainda melhor”, disse o técnico português, que teve uma enorme influência nas negociações que levaram Tammy Abraham para a capital italiana. Na mesma altura, em entrevista, o avançado inglês não escondeu que precisou de algum tempo para se adaptar à nova vida.

Roma get the ball near their own box, make 2 passes and Tammy Abraham makes it 1-0 against Atalanta. José Mourinho ball at its finest. pic.twitter.com/Te3aMRxDT8 — Iconic Mourinho???????? (@Iconic_Mourinho) March 5, 2022

“No início, precisei de me habituar. Mas passado algum tempo, adaptas-te, encontras uma casa e começas a explorar e a ir aos restaurantes. Estou a gostar muito de Roma. Às vezes tenho saudades de casa, o que é difícil, mas estou aqui por um motivo: para fazer o meu trabalho. Sabia que ia chegar uma altura em que tinha de deixar o Chelsea, sair e explorar o mundo. Agora estou num país diferente e estou a aprender uma cultura diferente, uma língua diferente. Estou a aproveitar muito”, contou o internacional inglês, cujas exibições positivas em Itália já lhe valeram precisamente o regresso às convocatórias de Gareth Southgate para a seleção inglesa.

Depois de ter sido decisivo no último fim de semana em casa do Spezia, quando converteu uma grande penalidade aos 90+9′ e deu a vitória à Roma, Tammy Abraham voltou este sábado a ser crucial para José Mourinho: contra a Atalanta, no segundo de dois jogos de castigo do treinador português, o avançado marcou o único golo do triunfo rossoneri pouco depois da meia-hora, finalizando na sequência de uma grande assistência de Zaniolo (32′). Abraham chegou aos 20 golos esta temporada, sendo o primeiro inglês a atingir esse registo nas cinco principais ligas europeias em 2021/22, e deu à Roma e a Mourinho uma vitória importante nas contas do apuramento europeu, já que igualou a Atalanta no 5.º lugar da Serie A (ainda que tenha mais um jogo).