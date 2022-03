Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A empresa gestora do Autovoucher admite que pode haver alguma instabilidade no acesso ou registo no programa que dá direito a reembolsos por abastecimento de combustíveis.

Confrontado com dificuldades relatadas ao Observador por algumas pessoas que estavam a tentar registar-se ou consultar o saldo, fonte oficial da SaltPay reconhece que depois da comunicação de sexta-feira “tem-se verificado um excesso de tráfego que pode causar alguma instabilidade temporária”.

No entanto, acrescentou que qualquer processo que não fique completo facilmente se termina numa nova tentativa, lembrando que qualquer adesão em qualquer dia do mês de março dará acesso ao benefício de 20 euros anunciado para quem comprar combustíveis. As notícias do maior aumento do preço dos combustíveis a partir desta segunda-feira, levaram logo na sexta-feira muitos automobilistas às bombas de gasolina numa tentativa de abastecer antes dos aumentos.

No final do dia, o Governo anunciou mais medidas extraordinárias para conter os aumentos provocados pele guerra na Ucrânia e pelas sanções impostas à Rússia, das quais a mais relevante foi o reforço dos reembolsos via programa Autovoucher de 5 euros para 20 euros no mês de março. A corrida às bombas continuou durante o fim de semana, tendo conduzido ao esgotamento de gasóleo e gasolina em alguns postos no domingo. Paralelamente, um número maior de contribuintes tentou registar-se no Autovoucher para poder beneficiar deste reembolso.

Segundo o Ministério das Finanças, havia cerca de 1,6 milhões de aderentes a esta plataforma, um número que estará ainda bastante aquém das pessoas que possuem e usam automóvel. De acordo com um comunicado das Finanças, o benefício adicional será a atribuído a partir desta segunda-feira. Para quem já fez um primeiro consumo de março, o saldo de 5 euros será reforçado para 20 euros. Não existe consumo mínimo para beneficiar do reembolso que é feito na conta bancária nos dois dias úteis seguintes ao primeiro consumo do mês.

O registo pode ser feito na plataforma Ivaucher, criada no ano passado para a devolução do IVA acumulado em compras nos setores mais afetados pela pandeia. O contribuinte regista o número de identificação fiscal e os seus cartões bancários são automaticamente associados. O sistema demora um dia a ficar ativo após a adesão.

O Autovoucher, lançado em outubro de 2021, deveria terminar no final de março, mas dada a incerteza que se vive no mercado internacional do petróleo dos combustíveis, não está excluída o seu prolongamento ou substituição por um mecanismo que permita mitigar as subidas aceleradas dos preços. Esta segunda-feira, o petróleo Brent, negociou perto dos 140 dólares por barril, aproximando-se dos recordes alcançados em 2008.