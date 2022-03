O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nomeou esta sexta-feira Maria da Conceição de Sousa Pilar para o cargo de embaixadora de Portugal na Costa do Marfim, dois anos após o anúncio da reabertura daquela representação diplomática.

“É nomeada, sob proposta do Governo, a ministra plenipotenciária de 2.ª classe Maria da Conceição de Sousa Pilar para o cargo de Embaixadora de Portugal em Abidjan”, lê-se num decreto do Presidente da República esta sexta-feira publicado em Diário da República.

A reabertura da representação diplomática portuguesa na Costa do Marfim, com uma embaixada em Abidjan, foi anunciada em 12 junho de 2019 pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e confirmada pelo Presidente da República no dia seguinte, durante uma visita de Estado à Costa do Marfim.

Santos Silva apontou inicialmente a reabertura para 2020, mas em setembro do ano passado, numa reunião com o seu homólogo costa-marfinense em Nova Iorque, à margem de um evento das Nações Unidas, garantiu que a reabertura da embaixada portuguesa na Costa do Marfim estava próxima, estando então em curso o “processo de nomeação da embaixadora que terá esse encargo”.

Em declarações à Lusa, o ministro disse então que a reabertura da embaixada é “mais um passo no aprofundamento da relação bilateral entre os dois países, que tem crescido, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico, nos últimos anos”.

A representação diplomática de Portugal na Costa do Marfim, encerrada desde 2000, está, por agora, na responsabilidade da embaixada de Portugal em Dacar, Senegal.

Portugal e a Costa do Marfim estabeleceram relações diplomáticas em 1975 e, em 1989, foi aberta a embaixada portuguesa em Abidjan por ocasião de uma visita de Estado do Presidente Mário Soares.

A embaixada portuguesa foi depois encerrada, em 2000, no quadro de uma reestruturação das missões diplomáticas e também devido à situação de instabilidade na Costa do Marfim.

Os dois países acordaram em 2015 abrir embaixadas em Lisboa e Abidjan, acordo que a Costa do Marfim aplicou em 2016 com a abertura de uma representação diplomática em Portugal.

O Presidente costa-marfinense, Alassane Ouattara, esteve em Portugal, numa visita inédita, em setembro de 2017, e em 2019 Marcelo Rebelo de Sousa foi o segundo Presidente português a visitar esta antiga colónia francesa que se tornou independente em 1960, depois de Mário Soares, que esteve na Costa do Marfim em novembro de 1989.