O Estado português colocou mil milhões de euros em dívida de longo prazo, esta quarta-feira, num duplo leilão de obrigações do Tesouro onde os custos baixaram na emissão de dívida a cinco anos mas subiram na colocação de dívida a 12 anos.

Foram colocados títulos com vencimento em 2027 e 2034, 500 milhões em cada uma das maturidades. No prazo mais longo, a taxa média aceite pelo IGCP foi de 1,154%, mais do que os 0,841% suportados na última emissão comparável.

No prazo mais curto, porém, os investidores vão receber uma rentabilidade de 0,217%, menos do que os 0,603% do leilão anterior.