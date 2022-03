Putin deixa Lagarde e o BCE (ainda mais) entre a espada e a parede

O Banco Central Europeu (BCE) tem apenas um mandato, que é manter a inflação perto de 2%, o que faz com que a situação atual levante questões relacionadas com a credibilidade da autoridade monetária. Além disso, começam a surgir sinais de que a subida da inflação já está a pesar nos orçamentos familiares, um pouco por toda a zona euro. Isso é algo que, só por si, já tem um efeito recessivo (mitigado, em certa medida, pelas poupanças acumuladas nos recentes anos de pandemia, dizem os economistas).

Mas o que estará a tirar o sono a Christine Lagarde é que a História mostra que, regra geral, quando os bancos centrais arrastam os pés no combate à inflação acabam por ter de atuar, mais tarde, de forma ainda mais violenta. Ou seja, provocando recessões ainda mais profundas.

Inflação na zona euro deverá superar 6% em breve ↓ Mostrar ↑ Esconder A taxa de inflação na zona euro voltou a acelerar, em fevereiro, com os preços a subirem 5,8% em termos homólogos, indicou quarta-feira o Eurostat. No mês anterior, a inflação homóloga tinha sido de 5,1%. A magnitude da aceleração do gabinete europeu de estatísticas surpreendeu boa parte dos analistas, que previam uma inflação ligeiramente menos intensa em fevereiro. Agora, parece ser “altamente provável que se atinja os 6% nos próximos meses“, afirmou a consultora Capital Economics. A confirmar-se essa expectativa, significa que a inflação estará no triplo do objetivo do BCE, de 2% – e “parece provável que a taxa continue muito acima desse objetivo por muito tempo, provavelmente terminando o ano de 2022 na região dos 4%”, acrescentam os economistas da consultora londrina.

É este impasse que tem vindo a ser descrito pela equipa de analistas do holandês Rabobank liderada por Richard McGuire, em Londres. “Os responsáveis dos bancos centrais estão, basicamente, a ter de escolher qual o erro de política monetária que preferem cometer“, dizem.

“A primeira opção é subir as taxas de juro e reduzir a procura económica agora, para tentar evitar que as pressões inflacionistas de curto prazo (causadas por problemas do lado da oferta ) se transformem em expectativas de inflação elevada a longo prazo . Fazer isto poderá causar uma recessão relativamente moderada”, dizem os analistas.

"A segunda opção é não subir as taxas de juro e esperar que os problemas nas cadeias de abastecimento melhorem, o que poderia fazer com que as expectativas de inflação não se agravassem. O perigo desta opção é que, se o ritmo de subida dos preços continuar elevado e se gerar uma espiral inflacionista nos salários, aí a 'pasta de dentes pode sair da bisnaga' – isto é, será posta em causa a credibilidade do BCE no combate à inflação – e poderá ser preciso um aperto significativo, mais tarde, para recuperar essa credibilidade.

Entre estas duas opções, a convicção do Rabobank é de que “os bancos centrais tendem a optar pela primeira”. Claramente foi isso que a Reserva Federal dos EUA decidiu fazer, o banco central que esta quarta-feira confirmou que as taxas de juro vão subir dentro de poucos dias. Também foi a opção tomada pelo Banco de Inglaterra, que já subiu os juros por duas vezes nos últimos meses. Quanto ao BCE, as expectativas dos analistas são mais matizadas.

Guerra na Ucrânia veio complicar – e muito – o dilema do BCE

Os mercados de derivados de taxas de juro já não estão a apontar para uma subida das taxas de juro pelo BCE nos próximos meses, o que teria impacto na Euribor. Foi rápida a mudança, logo que as tropas russas entraram na Ucrânia e que várias figuras do BCE vieram reconhecer que o impacto da guerra na economia seria levado em consideração nos planos de retirada dos estímulos monetários.

Em poucos dias, os participantes nos complexos mercados de forwards de taxas de juro passaram a apostar que o BCE não irá subir as taxas de juro antes de março de 2023. Poucos dias antes, essas expectativas oscilavam entre setembro e dezembro de 2022.

“A guerra obrigou a um repensar da política monetária, no que ao BCE diz respeito”, comentou o banco ING em nota de antecipação da reunião desta quinta-feira. “Até recentemente, a principal preocupação estava relacionada com os possíveis efeitos de segunda ronda causados pela inflação elevada, potencialmente causando uma espiral inflacionista nos salários. Mas a análise mudou rapidamente: agora o receio é que possa haver efeitos ‘estagflacionários‘ [inflação alta e crescimento baixo, em simultâneo], à medida que o poder de compra dos consumidores é espremido pela inflação”, acrescentam os analistas do ING.

É uma incógnita até que ponto estas cogitações terão entrado no cálculo de Putin. Mas a guerra na Ucrânia vem agravar os riscos de desaceleração económica e, ao mesmo tempo, traz mais inflação por via do aumento dos preços do petróleo, gás natural e outras matérias-primas dos quais a Europa depende. É por isso que “apertar muito rapidamente a política monetária, neste contexto, poderá produzir efeitos ainda mais negativos numa economia já sob pressão“, salienta o ING.