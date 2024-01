IGCP faz esta quarta-feira três leilões de Bilhetes do Tesouro de até 2.000 milhões de euros

As maturidades dos Bilhetes do Tesouro a leiloar são a 15 de março de 2024, 19 de julho de 2024 e 17 de janeiro de 2025. O IGCP vai realizar três leilões com um montante até 2.000 milhões de euros.