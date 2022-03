Um golo que soa como o grito de um povo: "É difícil pensar em futebol quando exército russo mata ucranianos"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O relógio do Estádio Olímpico de Londres caminhava para os 70 minutos quando Andriy Yarmolenko recebeu a bola na grande área, dominou-a, virou-se, rematou e marcou. O que se passou nos segundos seguintes fica para a história: o jogador do West Ham colocou as mãos no ar, apontou para o céu, ajoelhou-se, tapou a cara e não controlou as lágrimas.

“É tão difícil para mim neste momento pensar em futebol porque todos os dias o exército russo mata ucranianos.” No final do jogo, não se conteve nas palavras e admitiu que jogar nestas condições, quando o país está a enfrentar uma guerra, é exigente. Aliás, Yarmolenko esteve fora uns dias depois da invasão da Rússia à Ucrânia e voltou aos relvados este domingo, tendo até dito que não está a 100% por ter treinado apenas “três ou quatro vezes” nas últimas duas semanas.