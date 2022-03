Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Décima oitava presença de sempre nos quartos da principal prova europeia, quinta presença nos quartos desde que existe Champions, quarta presença nos quartos do atual formato da Liga dos Campeões passando pelos oitavos. Portugal conseguiu mais uma vez fintar a lógica do top 5 dos principais campeonatos e voltou a colocar uma equipa entre as oito melhores da Europa, algo que aconteceu pela quinta vez na última década depois de FC Porto em 2015, Benfica em 2016, FC Porto em 2019 e 2021 e agora de novo o Benfica. Para se ter noção do feito, só os turcos do Galatasaray (2013) e os neerlandeses do Ajax (2019) alcançaram também essa fase no mesmo período. E o segredo da passagem acabou por estar também na defesa.

Nos seis encontros realizados fora de portas esta temporada a contar para a Liga dos Campeões, o Benfica sofreu apenas golos em Munique diante o Bayern (5-2), mantendo a baliza a zeros com Spartak Moscovo (2-0), PSV (0-0), Dínamo Kiev (0-0), Barcelona (0-0) e agora Ajax (1-0). Em paralelo, os encarnados tiveram a terceira vitória fora em jogos dos oitavos, depois de Liverpool em 2006 e Zenit em 2016.

Contas feitas, o Benfica conseguiu pela primeira vez eliminar o Ajax à terceira tentativa, levando uma série de oito jogos sem derrotas (o último desaire foi em casa com o Gil Vicente a 2 de fevereiro) e 15 encontros consecutivos a marcar numa série que teve início depois da derrota com o FC Porto na Taça de Portugal na última partida antes do Natal e que seria também a última para o próprio treinador Jorge Jesus.

“Não sinto nenhum peso [pelo apuramento]. Sabíamos que iríamos jogar contra uma equipa que é boa. Quando saiu o sorteio, olhando para os resultados do Ajax na fase de grupos da Champions e o percurso na Liga, sabíamos que teríamos uma tarefa muito difícil mas nunca deixámos de acreditar que era possível passar esta eliminatória. Tivemos um jogo difícil no Estádio da Luz, uma segunda parte mais bem conseguida do que a primeira. Aqui também tivemos um jogo difícil, sabíamos que isso ia acontecer”, referiu Nelson Veríssimo, treinador dos encarnados, na zona de entrevistas rápidas da CNN Portugal.

“O Ajax é uma das equipas da Europa que consegue ter mais qualidade no processo de jogo ofensivo, com bola. Não conseguimos fazer o jogo que pretendíamos mas se não dá de uma maneira tem de ser de outra. Não conseguimos ter bola, soubemos que teríamos momentos onde era preciso ter coragem, rigor e compromisso naquilo que foi o processo defensivo. Depois, numa bola parada ou numa transição ofensiva, aproveitar e ter a nossa oportunidade, como aconteceu. Não posso deixar de dar uma palavra de gratidão aos adeptos que nos apoiaram, aos que nos foram esperar junto ao hotel e aos que não estão cá que contribuíram com o seu apoio. Agora é recuperar que no domingo temos um jogo contra o Estoril”, acrescentou.