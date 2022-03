A Rússia anunciou esta terça-feira sanções contra o Presidente Joe Biden e vários altos responsáveis norte-americanos e canadianos, um dos quais o chefe da diplomacia, Antony Blinken, em resposta às medidas punitivas de Washington contra Moscovo relacionadas com a Ucrânia.

Esta medida “é a consequência inevitável do curso extremamente russofóbico” dos dois países, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia em comunicado.

No total, 13 personalidades norte-americanas são alvos das sanções. Além de Joe Biden, na lista estão nomes como o diretor da CIA, William Joseph Burns, o conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, e ainda a candidata às eleições presidenciais norte-americanas de 2016, Hillary Clinton.

Hillary Clinton reagiu com ironia ao facto de ter sido alvo de sanções. Na sua conta pessoal do Twitter, a ex-candidata aproveitou por “agradecer” à “academia russa” pelo seu “Prémio Carreira”.

I want to thank the Russian Academy for this Lifetime Achievement Award. https://t.co/4og9S3OCEp

