O presidente da câmara de Melitopol, cidade no sul da Ucrânia ocupada por forças russas, foi libertado depois de ter sido alegadamente raptado pelos invasores na sexta-feira passada.

A informação foi avançada numa publicação do parlamento ucraniano na rede social Telegram e desenvolvida pelos serviços de informação e segurança do país. Numa publicação no Twitter, os SSSCIP colocaram mesmo um vídeo a mostrar uma conversa telefónica num tom bem disposto entre o presidente Volodymyr Zelensky e o autarca libertado.

The mayor of #Melitopol of the #Zaporizhzhia oblast Ivan Fedorov was released from #Russian captivity.

On the video a conversation of the President @ZelenskyyUa with the mayor. #WARINUKRAINE #RussiaUkraineWar #RussiaInvadedUkraine #StopRussia pic.twitter.com/lJKMULUwf6

