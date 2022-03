Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um antigo participante nos protestos de Tiananmen em 1989, e que trabalhava em Nova Iorque, foi assassinado na segunda-feira no seu escritório.

O advogado Li Jinjin, de 66 anos, especializado em casos de imigração, foi esfaqueado por Xiaoning Zhang, uma mulher de 25. A mulher tinha chegado aos Estados Unidos da América em agosto com uma visto estudantil para uma escola em Los Angeles. O advogado representava Zhang há dois meses, segundo contou à CNN a polícia de Nova Iorque, que encontrou duas facas no local do crime.

Zhang e Li tiveram um confronto verbal a 11 de março sobre o seu caso de asilo, que resultou numa chamada para a polícia. Li não queria que Zhang fosse detida e apelou à polícia para deixá-la em liberdade”, escreve a CNN, citando um amigo do advogado

Além de advogado especializado em imigração, o antigo manifestante era um defensor público do movimento democrático na China, tendo apoiado os manifestantes presos e mortos pelas autoridades chinesas, conta a Associated Press.

Li Jinjin era frequentemente convidado por órgãos de comunicação para se pronunciar em relação à política interna chinesa e às relações do gigante asiático com o Ocidente. O advogado defendeu expatriados chineses que tinham sido considerados fugitivos pelos Estados Unidos da América.

Li mudou-se para os Estados Unidos no início da década de 1990, de acordo com a CNN, depois de ter estado preso durante um ano e oito meses numa prisão de segurança máxima em Pequim.

Zhang enfrenta uma acusação de homicídio em segundo grau e duas acusações de porte ilegal de arma em quarto grau.