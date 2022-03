Lia Thomas fez história, foi deixada sozinha num pódio e só quer estar em Paris. Pelo meio, é a nova cara da luta dos atletas transexuais

Lia está atualmente no último ano na Universidade da Pensilvânia e competiu durante três épocas na equipa masculina de natação antes de passar pelo processo de mudança de sexo. De acordo com as regras da NCAA, ficou apta a competir em provas femininas depois de completar um período de um ano de tratamentos de supressão de testosterona — a regulamentação que tanta celeuma tem causado na World Athletics e no Comité Olímpico Internacional, com o caso da bicampeã olímpica Caster Semenya, que não é transexual mas tem níveis de testosterona superiores ao dito normal para uma mulher, a ser o mais conhecido. Contudo, para a USA Swimming, as atletas transexuais têm de ter no máximo 5 nmol (nanomoles) por litro de testosterona durante 36 meses (as mulheres cisgénero têm em média entre 0,21 e 3): ou seja, Lia Thomas não é federada, não pode ter recordes não universitários homologados e não pode integrar as delegações olímpicas.

Depois da vitória da nadadora em Atlanta e com a polémica instalada, o presidente da World Athletics comentou o caso e, de forma muito pouco surpreendente, mostrou-se reticente quanto à integração das atletas transexuais de forma livre. “Acho que a integridade do desporto feminino, assim como o futuro do desporto feminino, ficam muito frágeis se não acertarmos nisto. Para mim, não existe qualquer questão sobre o facto de a testosterona ser determinante na performance. O género não pode apagar a biologia. Como presidente da World Athletics, não me posso dar a esse luxo […] A ciência é importante”, disse Sebastian Coe ao Telegraph.

Na tal entrevista à Sports Illustrated, a norte-americana garantiu que pretende estar presente nas qualificações para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024 — ou seja, em teoria, pretende submeter-se aos tratamentos de supressão de testosterona para ser atleta olímpica. Até lá, tal como a CNN referiu nos últimos dias, Lia Thomas é a nova grande figura da luta dos atletas transexuais.