Em novembro, chegará às livrarias portuguesas o novo livro de Bob Dylan. Intitulado A Filosofia da Canção Moderna, será publicado internacionalmente no mesmo mês (desde logo, nos Estados Unidos da América) e é a nova obra literária do músico, compositor, cantor, autor e escritor. É também o primeiro livro publicado por Dylan desde que lhe foi atribuído o Prémio Nobel da Literatura em 2016.

O livro será editado em Portugal pela Relógio d’Água, adiantou esta quarta-feira a editora em comunicado. Com tradução de Pedro Serrano e Angelina Barbosa, “reúne 60 ensaios sobre o trabalho de composição de cantores e músicos como Nina Simone, Hank Williams e Elvis Costello“, indica ainda a editora.

De acordo com a nota oficial da Relógio d’Água, que assegurou os direitos de publicação desta obra em Portugal e que já tinha editado no país os livros anteriores de Dylan (Crónicas – Volume 1, livro de memórias, Tarântula, livro de ficção, e Canções – Volume 1 e Canções – Volume 2), nesta obra de ensaios o vencedor do Nobel “revela muito do que aprendeu ao longo dos anos, abordando com pormenor, e por vezes ironia, questões quase técnicas, como a ratoeira das rimas fáceis ou como o acréscimo de uma sílaba pode prejudicar uma canção”.

Mas, embora sejam reflexões sobre música, são também, na realidade, meditações sobre a condição humana”, indica a editora.

A obra foi escrita ao longo dos últimos 12 anos e inclui também uma seleção de 150 fotografias que acompanham os ensaios escritos.

Atualmente com 80 anos e já com o marco dos 60 anos de carreira ultrapassado (a biografia oficial aponta 1961 como a data de início da atividade musical), Bob Dylan tem dezenas de álbuns editados, alguns dos quais marcos históricos da música popular americana do último século, como Bringing It All Back Home (1965), Highway 61 Revisited (1965) e Blood on the Tracks (1975).

Desde que venceu o Nobel em 2016, Bob Dylan lançou um disco de versões (Triplicate, em 2017), um álbum de canções originais (Rough and Rowdy Ways, em 2020). Em março de 2018 atuou ao vivo em Lisboa, no Coliseu dos Recreios, e em maio de 2019 regressou ao país para um concerto no Coliseu do Porto.