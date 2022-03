Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A designer de longa data de Kristen Stewart já tinha deixado o aviso quando, momentos antes da cerimónia dos Óscares, admitia à Harper’s Bazaar que o look da atriz seria inovador. Mais, Tara Swennen diria, entre risos, que era “definitivamente” um dos primeiros do seu género. Nem mais, os curtos calções de Stewart, feitos à medida da atriz pela icónica Chanel, foram sem dúvida uma das escolhas mais comentadas da noite que assinalou o regresso da normalidade (e do glamour) à cerimónia da Academia.

Aparentemente, Stewart conseguiu a proeza de fazer parte de uma estreia, já que até ali nunca se tinham visto calções daquela dimensão na muito formal passadeira vermelha — ainda que nessa mesma noite, antes dela, Wesley Snipes se deixasse fotografar com um look Givenchy em bordeaux total, também ele de calções. Recuando na história da passadeira vermelha dos Óscares, tal como fez a designer Tara Swennen antes dar o “ok” final ao visual da cliente, encontram-se os calções mais longos de Pharrell Williams, por ele usados na cerimónia de 2014, e os de Demi Moore, em 1989. Mas calções curtos como os de Kristen, também conhecidos por “hot pants”, dificilmente haverá igual.

Os calções escuros de Stewart, que mais recentemente dá vida a Diana, princesa de Gales, no grande ecrã, foram complementados por um blazer negro em cetim e uma camisa branca (também os stilettos eram negros). O cabelo solto e postura descontraída, como já vem sendo habitual, contaram o resto da história. Mas, feitas bem as contas, a atriz de 31 anos já tinha deixado dicas sobre a escolha arrojada, ao usar “hot pants” da Chanel no Festival de Cinema de Veneza, em setembro de 2021.

À publicação já citada, Swennen explica que trabalharam com a Chanel (Stewart é uma das musas da maison) para criar o visual personalizado que foi beber inspiração às proporções reduzidas da coleção de primavera de 2022. Ainda que, num primeiro momento, a designer tivesse equacionado um vestido, a dupla depressa percebeu que a resposta pendia para uma de duas opções, calças ou calções. E foi Kristen Stewart que decidiu arriscar, aliando as “hot pants” ao “powersuit”, uma tendência que marcou as passerelles da temporada de outono de 2022. “Para nós, tratava-se mais de criar um visual que fosse autenticamente dela. (… ) Ela tem usado muitos vestidos, mas hoje foi o dia dela para fazer o que quisesse.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A designer da atriz prefere falar em originalidade, sobretudo numa altura em que as celebridades ambicionam precisamente o look que as passadeiras vermelhas já nos habituaram. Neste caso em concreto, invertem-se as peças do jogo: “Ela quer sempre sentir-se confortável e muito autêntica onde quer que vá. Pelo que o visual será sempre exclusivo dela, independentemente do estilo.” Stewart, cujo diretor criativo da Chanel considera ser uma “musa eterna”, tem optado por misturar as coisas em tempos recentes, usando peças de designers como Brandon Maxwell e Galvan, mas em noite de Óscares foi a Chanel quem falou mais alto (o look foi uma estreia para a marca). “Este é o dia dela”, diz Swennen. “Não se trata de mais nada além de ela ter o seu momento, a sua diversão. Trata-se de dar vida a isso. E isso foi o mais importante.”