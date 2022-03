Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A atriz Jessica Chastain, de 45 anos, ganhou o prémio de Melhor Atriz na 94.ª edição dos Óscares pela sua participação no filme “Os Olhos de Tammy Faye”. O filme é baseado na autobiografia da mulher com o mesmo nome que se tornou uma estrela do tele-evangelismo nos EUA. O desempenho aclamado de Chastain foi complementado por um trabalho de caracterização que a deixou quase irreconhecível (o filme pode ser visto no serviço de streaming Apple TV+).

Nascida em 1977 em Sacramento, no Estado norte-americano da Califórnia — a mãe tinha apenas 16 anos e o pai 17 — Jessica teve ainda uma irmã mais velha, que acabaria por suicidar-se em 2003, com 24 anos de idade, recorda o The Guardian. Chastain começou a interessar-se pelo teatro durante a adolescência, tendo sido convidada pela Juilliard para frequentar o curso de teatro de Nova Iorque.

“Fui a primeira pessoa na minha família a ir para a universidade. Estava assustada com o facto de a minha família estar a pagar por isso e por poder ser cortada do programa, porque eles tinham”, como explicou a atriz ao The Guardian, um regime de permanência temporária em que os alunos podiam ser expulsos se não cumprissem requisitos mínimos.

No primeiro ano, estava muito ansiosa. Tens de relaxar, porque para falar tens de ter um maxilar livre. Mas o meu maxilar só tremia, por estar tão ansiosa. E à medida que o tempo passava, mais ansiosa eu estava por não relaxar, era uma espiral.”

Tornou-se conhecida de forma global em 2011, ano em que participou em seis filmes. Um deles, “As Serviçais”, valeu-lhe a primeira nomeação para a categoria de Melhor Atriz Secundária, ao interpretar o papel de Celia Foote.

[o trailer de “Os Olhos de Tammy Faye”:]

“The Debt”, “Take Shelter”, “Coriolanus”, “A Árvore da Vida” e “Texas Kilingl Friends” constam ainda do seu reportório nesse mesmo 2011. No ano seguinte, a atriz voltou a ser nomeada para um Óscar, desta vez na categoria de ouro — Melhor Atriz — pela representação de Maya, uma agente do governo norte-americano que contribuiu para a localização do líder terrorista Osama Bin Laden, na longa-metragem “00:30 Hora Negra“.

Em 2014, entrou no filme de ficção científica “Interestelar”, de Christopher Nolan, assim como na longa-metragem de J. C. Chandor “O Ano Mais Violento”. Em 2015, integrou, ao lado de Tom Hiddleston e Mia Wasikowska o elenco do filme “Colina Escarlate”, escrito e realizado por Guillermo del Toro.

Em 2017 teve outro importante momento de reconhecimento crítico ao protagonizar “Molly’s Game”, sobre a história de Molly Bloom, responsável por uma rede ilegal de poker, investigada pelo FBI, que ligava celebridades, desportivas e a máfia russa. Já em 2021, protagonizou, ao lado de Oscar Isaac, a série “Scenes From a Marriage”, um remake do clássico de Ingmar Bergman.

O filme que lhe garantiu o prémio de Melhor Atriz, “Os Olhos de Tammy Faye”, foi igualmente produzido pela atriz, através da empresa Freckle Films, que comprou, de acordo com a Variety, os direitos para representar a vida de Tammy Faye Bakker em 2012.