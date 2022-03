Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Ucrânia garantiu que irá abrir uma investigação a um vídeo, onde alegadamente se veem soldados ucranianos a balearem prisioneiros russos nos joelhos.

De acordo com a CNN, o vídeo, que tem cerca de seis minutos, terá sido filmado durante uma operação na região de Kharkiv e foi divulgado no Telegram no sábado. Nas imagens é possível ouvir os soldados ucranianos a falarem ucraniano e russo com sotaque ucraniano e a dizer que capturaram os militares russos em Olkhovka, a cerca de 30 quilómetros da fronteira com a Rússia.

A CNN refere ainda que alguns soldados russos estão vendados e sem roupa.

“O governo está a levar isto muito a sério e vai abrir de imediato uma investigação. Somos um exército europeu e não fazemos pouco dos nossos prisioneiros. Se [o vídeo] for verdadeiro, é um comportamento absolutamente inaceitável”, afirmou Oleksy Arestovych, conselheiro do Presidente ucraniano.

Num comunicado, Arestovych acrescenta ainda que Kiev “trata os seus prisioneiros de acordo com a Convenção de Genebra, independentemente dos motivos emocionais de cada um”.

Também as autoridades russas disseram que iriam abrir uma investigação “para estabelecer todas as circunstâncias de maus tratos infligidos aos soldados capturados pelos nacionalistas ucranianos”.

A CNN ainda contactou o Ministério da Defesa ucraniano relativamente a este vídeo, que optou por não fazer uma referência direta às imagens em causa e comento em abstrato: “A fim de desacreditar as forças de defesa da Ucrânia, o inimigo filma e distribui vídeos que encenam um tratamento desumano por alegados ‘soldados ucranianos’ de ‘prisioneiros russos’”, lê-se num comunicado do chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valerii Zaluzhnyi, sublinhando que “os militares das Forças Armadas da Ucrânia e de outras formações militares legítimas aderem às normas do direito humanitário internacional.”